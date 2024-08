Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, już we wrześniu zostaną wypłacone czternaste emerytury. Niektórzy seniorzy otrzymają je szybciej – pod koniec sierpnia.

ZUS informuje, że miesiąc wypłaty czternastej emerytury jest rokrocznie ogłaszane przez Radę Ministrów nie później niż do 31 października danego roku. W tym roku zadecydowano, że czternastka zostanie wypłacona we wrześniu, ale niektórzy seniorzy otrzymają ją wcześniej.

Czternasta emerytura – kiedy wpłynie na konto?

Przypomnijmy: aby otrzymać emeryturę nie trzeba składać żadnych wniosków. Osoby uprawnione na dzień 31 sierpnia 2024 r. otrzymają ją wraz z emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym przysługującym za wrzesień.

Jednak – jak podaje ZUS – z uwagi na fakt, że 1 września wypada w niedzielę, to osoby, które powinny dostać świadczenie tego dnia, dostaną je wcześniej – Zakład wypłaci czternastkę 30 sierpnia, w piątek.

Czternastka – ile wynosi?

W tym roku czternastka wyniesie 1780,96 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi obecnie minimalna emerytura. ZUS przypomina, że na pełną kwotę mogą liczyć te osoby, których emerytura bądź renta nie przekracza 2900 zł brutto.

"W przypadku osób ze świadczeniem głównym między 2900 zł a 4630,96 zł brutto, czternastka zostanie zmniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Na przykład do emerytury 3500 zł brutto, czternastka będzie przysługiwać w kwocie mniejszej o 600 zł, czyli 1180,96 zł brutto. Świadczenie nie będzie jednak przyznawane, jeśli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł. To oznacza, że czternastki nie otrzymają osoby, których emerytura czy renta jest wyższa od kwoty 4 630,96 zł brutto. Czternastki nie otrzymają osoby ze świadczeniem, którego wypłata będzie zawieszona na dzień badania prawa do czternastki (31 sierpnia 2024 r.), np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania" – informuje ZUS.

Według danych Zakładu czternastkę otrzyma około 8,9 mln emerytów i rencistów, z czego 6,4 mln dostanie przelew w pełnej wysokości, a 2,5 mln osób w wysokości niższej, ponieważ otrzymują miesięcznie więcej niż 2900 zł brutto.