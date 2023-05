Prezes PiS zapowiedział podniesienie świadczenia 500 plus do 800 zł. Kiedy zmiany zostaną wprowadzone? Czy otrzymanie świadczenia będzie zależało od dochodów rodziców? Zebraliśmy najważniejsze informacje.

Co wiemy o 800 plus?

W ramach rządowego programu „Rodzina 500+” rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia.

Program Rodzina 500 plus początkowo zakładał wypłatę świadczenia w wysokości 500 zł, bez kryterium dochodowego, na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. Na pierwsze dziecko świadczenie wypłacano jedynie rodzinom, których dochód nie przekraczał 800 zł na osobę lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Od lipca 2019 r. program działa w rozszerzonej formule – świadczenie przysługuje wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Jak podaje PAP, obecnie korzysta z niego ponad 6,5 mln dzieci.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w niedzielę 14 maja po konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości” zapowiedział,że świadczenie wychowawcze 500 plus zostanie podniesione do 800 zł.

– Od nowego roku program 500 Plus to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. To będzie 800 Plus – powiedział Kaczyński.

Czy otrzymanie 800 plus będzie zależało od dochodów rodziców?

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od tego, ile zarabiają jego rodzice.

Szefowa MRiPS poinformowała, że zasady przyznawania świadczenia nie ulegną zmianie, czyli tak jak do tej pory, świadczenie będzie przysługiwało na każde dziecko, bez względu na dochody rodziców.

Od kiedy będzie 800 plus?

Jak podaje PAP, w środę, 17 maja premier Mateusz Morawiecki poinformował, że podwyższenie świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ do 800 zł na dziecko z 500 zł będzie wdrażane, gdy inflacja będzie w mocnym trendzie spadkowym:

– Wdrażamy program [800+] wtedy, gdy inflacja będzie w mocnym trendzie spadającym. Mam nadzieję, coraz więcej analiz wskazuje, że będzie [inflacja konsumencka CPI] jednocyfrowa już pod koniec tego roku, może nawet w środku IV kwartału – listopad-grudzień – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

800 plus na Dzień Dziecka, nie na sylwestra

W odpowiedzi na niedzielny komunikat Jarosława Kaczyńskiego w poniedziałek lider PO Donald Tusk zaproponował, by wprowadzić tę zmianę już 1 czerwca tego roku:

– W środę złożymy w Sejmie projekt ustawy ws. waloryzacji świadczenia 500 plus. Zaproponujemy, żeby to na Dzień Dziecka, a nie na sylwestra polskie dzieci otrzymały to świadczenie w wysokości 800 zł – powiedział przewodniczący PO Donald Tusk.

Podniesienie 800 plus. Jaki koszt dla państwa?

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej w Otwocku, że podwyższenie 500 plus do 800 zł to koszt około 24 mld zł, czyli 0,7-0,8 proc. – W końcówce tego roku inflacja może być w bardzo mocnym trendzie spadkowym – dodał.

Informacje, jak złożyć wniosek o 500 plus przez bankowość elektroniczną, znajdziesz tutaj >>