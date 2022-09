Jednak użyty w tym przepisie zwrot „do 30 proc.” spowodował, że w praktyce kwota, jaka trafiała do PFRON, była niższa. Przykładowo w 2019 r. udział dotacji w wydatkach na dofinansowania do wynagrodzeń wynosił 22 proc., a w ubiegłym roku – 20,2 proc. Dlatego po nowelizacji w przepisie ma się znaleźć sformułowanie: „co najmniej 30 proc.”. W efekcie przy założeniu, że w kolejnych latach na subsydia płacowe PFRON będzie przeznaczał tak jak do tej pory 3,6 mld zł rocznie, wysokość dotacji budżetowej będzie wynosić 1,08 mld zł (w tym roku jest to 676 mln zł). Dzięki temu pieniądze, którymi fundusz musiał uzupełniać zaniżoną dotację, aby wypłacać pracodawcom dofinansowania do wynagrodzeń, będzie można wykorzystać na inne cele, np. wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.