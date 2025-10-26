W 2025 roku emeryci mogą liczyć na kilka form wsparcia finansowego i ulg, jednak nie wszystkie dodatki są przyznawane automatycznie. Część z nich wymaga spełnienia określonych kryteriów, takich jak wiek, dochody czy sytuacja rodzinna.

Czternasta emerytura – nie dla wszystkich

„Czternastka” trafi na konta emerytów, ale tylko tych, których miesięczne świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto. Po przekroczeniu tej kwoty obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, a osoby z emeryturą wyższą niż 4734,61 zł nie dostaną dodatku.

Trzynasta emerytura – dla każdego seniora

„Trzynastka” zostanie wypłacona w kwietniu 2025 roku wszystkim emerytom – niezależnie od wysokości świadczenia. Dodatek wyniesie 1884,61 zł brutto (1528,26 zł netto) i, jak co roku, zostanie pomniejszony o składki i podatek.

Darmowe leki po 65. roku życia

Seniorzy powyżej 65 lat mogą otrzymywać bezpłatne leki z listy „S”, obejmującej m.in. preparaty na nadciśnienie, cukrzycę czy choroby neurologiczne. W 2025 r. wprowadzono ułatwienia – recepty „S” mogą wystawiać także pielęgniarki, położne, farmaceuci i lekarze prywatni.

Osoby po 75. roku życia otrzymują go automatycznie, a młodsi seniorzy – po uzyskaniu orzeczenia o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. W 2025 roku świadczenie wzrośnie do 348,31 zł miesięcznie.

Mama 4+ – wsparcie dla rodziców wielodzietnych

Świadczenie przysługuje osobom, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie wypracowały pełnej emerytury. Dodatek uzupełnia świadczenie do wysokości najniższej emerytury i może wynieść ok. 1790,96 zł brutto.

Ryczałt energetyczny i świadczenie dla byłych żołnierzy

Kombatanci, osoby represjonowane i ich wdowy mogą wnioskować o ryczałt energetyczny, który od marca 2025 roku wzrośnie do 312,71 zł. Natomiast byli żołnierze przymusowo zatrudniani w latach 1949–1959 otrzymają 330,07 zł dodatku – niezależnie od okresu służby.