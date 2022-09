Definicja wypadku przy pracy nie zmieniała się zasadniczo przez dekady. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej: ustawa wypadkowa) obowiązuje od 20 lat, ale definicję tę przeniesiono bez większych zmian z poprzednio obowiązujących przepisów . Niezmienne jest to, że zdarzenie, aby zostało uznane za wypadek przy pracy, musi zostać wywołane przyczyną zewnętrzną. Do dzisiaj jednak Sąd Najwyższy nie jest zgodny, co może być taką przyczyną. W orzecznictwie ujawniają się dwa poglądy, z których jeden ułatwia, a drugi utrudnia uzyskanie świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.