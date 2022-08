Sprawa dotyczyła firmy, która zatrudnia więcej niż 20 osób, ale mniej niż 50 w przeliczeniu na pełen etat. Nie ma więc obowiązku tworzenia ZFŚS, nie utworzyła też go dobrowolnie. Spółka wprowadziła w regulaminie wynagradzania zapis, że wszystkim pracownikom, którzy wykorzystali urlop w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, raz w roku przysługuje świadczenie urlopowe, ale w kwocie niższej, niż wynika to z ustawy o ZFŚS (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 923).