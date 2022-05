Dla przykładu w Wielkopolsce w tym roku wypłacono do dziś 101 świadczeń, wobec 398 w całym 2021 r., 374 w 2020 r. i 429 w 2019 r. Gdy wziąć pod uwagę sam Poznań, to w 2019 r. pozytywnie rozpatrzono 73 wnioski, przyznając świadczeń na kwotę 292 tys. zł. W 2020 r. – 45 (180 tys. zł), w 2021 r. było to już 60 (240 tys. zł). A do ostatnich dni maja – 21. Tu, jak słyszymy, jest duża rozbieżność między wnioskami składanymi a uznawanymi, gdyż brakuje im właściwego zaświadczenia potwierdzającego ciężką lub nieodwracalną wadę powstałą w okresie ciąży lub podczas porodu.