Wykorzystałam cały okres zasiłkowy, po czym rozpoczęłam pobieranie świadczenia rehabilitacyjnego. ZUS przyznał mi świadczenie na sześć miesięcy. Po trzech miesiącach poinformowałam pracodawcę, że chcę wrócić do pracy, ale ten stwierdził, że to niemożliwe, i rozwiązał ze mną umowę o pracę z powodu nieobecności. Czy mogę podważyć decyzję pracodawcy, udowadniając, że na dzień doręczania pisma o rozwiązaniu umowy już odzyskałam zdolność do pracy?

Kodeks pracy (dalej: k.p.) pozwala w niektórych przypadkach na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika. Takim przypadkiem będzie określona w art. 53 par. 1 sytuacja, gdy niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa: W opisywanej sytuacji pracodawca miał formalne podstawy do rozwiązania umowy o pracę. Powstaje jednak pytanie o charakter decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego i możliwość udowodnienia, że ubezpieczony na pewnym etapie jej obowiązywania odzyskał zdolność do pracy.