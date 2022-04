Propozycje znajdujące się w Sejmie przewidują odstępstwo od tej zasady. Pierwsza z nich to projekt obywatelski, który trafił do Sejmu 31 września 2021 r. (pod koniec roku został on skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, podczas którego upadł wniosek o odrzucenie projektu w całości; następnie dalsze prace parlamentarne nad nim ustały). Druga – to inicjatywa prezydencka wniesiona 14 grudnia zeszłego roku (w ogóle nie została skierowana pod obrady Sejmu).