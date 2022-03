Zwraca na to uwagę Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) w przygotowanym dla gmin informatorze na temat zasad przyznawania świadczeń rodzinnych uchodźcom. Zgodnie bowiem z art. 26 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583; dalej: specustawa) osoby, których pobyt został zalegalizowany w trybie jej art. 2 ust. 1, mogą ubiegać się m.in. o wsparcie z ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 615) bez konieczności posiadania karty pobytu z adnotacją o dostępie do rynku pracy. Prawo do tych świadczeń przysługuje im od miesiąca złożenia wniosku, choć nie wcześniej niż od miesiąca, w którym obywatel Ukrainy oraz jego dziecko zostali wpisani do rejestru prowadzonego przez komendanta Straży Granicznej (SG), o którym jest mowa w art. 3 ust. 3 specustawy.