15 października 2025 r. Grupa Azoty poinformowała, że otrzymała od Orlenu niewiążącą ofertę zakupu wszystkich akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins. Wartość propozycji wynosi 1,022 miliarda złotych. Obejmuje ona nabycie całego majątku spółki na zasadzie cash free debt free, czyli bez zobowiązań finansowych i wolnego od obciążeń.

Miliardowa oferta Orlenu dla Grupy Azoty

Jak czytamy, oferta zakłada nie tylko zakup akcji od wszystkich akcjonariuszy GA Polyolefins, ale również zapewnienie przez Orlen finansowania niezbędnego do restrukturyzacji wierzytelności i roszczeń związanych z działalnością spółki. – Szczegółowo zapoznajemy się z warunkami oferty dotyczącej potencjalnego nabycia akcji Grupy Azoty Polyolefins otrzymanej od Orlenu. Po przeprowadzeniu niezbędnych analiz i uzgodnień podejmiemy decyzje co do dalszych działań, o których poinformujemy rynek kapitałowy w stosownym trybie – powiedział Andrzej Skolmowski, prezes zarządu Grupy Azoty, cytowany w komunikacie prasowym.

Projekt Polimery Police w centrum zainteresowania

Złożona przez Orlen oferta ma charakter niewiążący i uzależniona jest od spełnienia szeregu warunków zawieszających. Wśród nich znalazły się m.in.: przeprowadzenie przez GA Polyolefins postępowania restrukturyzacyjnego prowadzącego do spłaty wszystkich wierzytelności i roszczeń zgodnie z planem redukcji, finalne rozliczenie kontraktu wykonawczego dotyczącego realizacji projektu Polimery Police, uzgodnienie warunków sprzedaży akcji pomiędzy wszystkimi akcjonariuszami GA Polyolefins a Orlenem, uzyskanie satysfakcjonujących wyników procesu due diligence, oraz pozyskanie niezbędnych zgód korporacyjnych i administracyjnych potrzebnych do zamknięcia transakcji.

Aktualna struktura akcjonariatu GA Polyolefins

Obie spółki – Grupa Azoty i Orlen – od kilku miesięcy prowadzą rozmowy dotyczące możliwych form współpracy w obszarze chemicznym. 1 sierpnia 2025 roku strony podpisały Memorandum of Understanding, które zostało następnie rozszerzone 24 września aneksem. Zgodnie z jego zapisami, zakres współpracy objął również analizę możliwości sprzedaży całości lub części udziałów w GA Polyolefins należących do Grupy Azoty i Grupy Azoty Police.

Spółka Grupa Azoty Polyolefins jest właścicielem kompleksu Polimery Police – jednej z największych inwestycji przemysłowych w sektorze chemicznym w Polsce. Projekt obejmuje m.in. instalację do produkcji polipropylenu o rocznej wydajności ok. 437 tys. ton oraz terminal przeładunkowy surowców chemicznych.

Obecnie akcjonariat Grupy Azoty Polyolefins kształtuje się następująco:

Grupa Azoty Police – 34,4 proc.,

Grupa Azoty – 30,5 proc.,

Orlen – 17,3 proc.,

Hyundai Engineering Co. – 16,6 proc.,

Korea Overseas Infrastructure and Urban Development Support Corporation – 1,1 proc..

Oferta Orlenu dotyczy nabycia całości akcji, co oznaczałoby pełne przejęcie kontroli nad spółką i jej aktywami. Ewentualne decyzje dotyczące dalszego przebiegu procesu mają zostać ogłoszone po zakończeniu analiz i uzgodnień pomiędzy stronami.