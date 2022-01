Zgodnie z nowo dodanym art. 82 ust. 2c m.in. ubezpieczony opłacający składkę według zasad określonych w art. 81 ust. 2d ustawy zdrowotnej na żądanie ZUS jest obowiązany przedstawić dokumenty potwierdzające formę opodatkowania, jaka go obowiązuje, oraz wysokość przychodu lub dochodu z pozarolniczej działalności stanowiącego podstawę wymiaru składki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Co ważne, ZUS może żądać od ubezpieczonego dokumentów potwierdzających te informacje, jeżeli nie posiada tych informacji i nie może uzyskać do nich dostępu na podstawie odrębnych przepisów albo ma uzasadnione wątpliwości co do poprawności lub kompletności tych informacji.Ponadto ZUS może kontrolować prawidłowość i rzetelność danych przekazanych przez płatnika składek, które dotyczą formy opodatkowania oraz wysokości przychodu lub uzyskiwanego dochodu, na zasadach określonych w rozdziale 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, tj. na zasadach przewidzianych dla kontroli.