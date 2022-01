Co istotne, podmioty prowadzące placówki były zobligowane do tego, aby powiadomić rodziców o konieczności uzupełnienia danych do końca 2021 r. – Przygotowaliśmy krótki formularz, który rozdawaliśmy rodzicom w grudniu, gdy przyprowadzali dzieci do żłobków . Do tych osób, których dzieci akurat w tym czasie chorowały, dzwoniliśmy. Umieściliśmy też informację na naszej stronie internetowej – mówi Małgorzata Momont, dyrektor Miejskiego Zespołu Żłobków (MZŻ) w Lublinie. Adam Dylus, dyrektor MZŻ w Katowicach, dodaje, że chociaż zostało jeszcze kilka dni, to większość rodziców 949 dzieci, które uczęszczają do należących do miasta placówek, już dostarczyła uzupełnione formularze.