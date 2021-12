W kontekście podanej problematyki istotne znaczenie ma art. 201 par. 4 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.). Z jego treści wynika, że członek zarządu powoływany i odwoływany jest uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. W zakresie zgłoszonych wątpliwości odnośnie do różnych form „powołania” pomocne będzie zaś orzecznictwo sądowe. I tak Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z 28 czerwca 2017 r. (sygn. akt III AUa 1989/16) zaakcentował, że w art. 201 par. 4 k.s.h. użyto sformułowania „powołuje”, przez co w istocie należy rozumieć ustanowienie zarządu. Powołanie jest zatem ogólnym terminem obejmującym każdą formę prowadzącą do nawiązania stosunku organizacyjnego do pełnienia funkcji. Może to być więc na przykład wybór, powołanie, wskazanie. Zdaniem SA w Gdańsku powołanie do zarządu należy pojmować w kategorii czynności prawnej, w ramach której wyrażony zostaje akt woli organu/podmiotu/osoby powołującej do zarządu, która materializuje się z chwilą sformułowania aktu powołania, inicjując stosunek organizacyjny (korporacyjny) powołanej osoby ze spółką, na podstawie którego dana osoba zyskuje status członka zarządu i realizuje związane z tym statusem prawa i obowiązki. Przy czym podkreślono, że powołanie w skład zarządu spółki nie rodzi pracowniczego stosunku zatrudnienia. Powołania tego nie można mylić z powołaniem, o którym mowa w art. 68 kodeksu pracy. Dla przypomnienia, z tej ostatniej regulacji wynika m.in., że stosunek pracy nawiązuje się na podstawie powołania w przypadkach określonych w odrębnych przepisach. Taki stosunek pracy nawiązuje się na czas nieokreślony, a jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony, stosunek pracy nawiązuje się na okres objęty powołaniem.