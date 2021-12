ZUS nie zgodził się z takim podejściem. Wskazał, że nie ma podstaw do rozciągnięcia wspomnianego wyłączenia na sytuacje, gdy odszkodowanie jest wypłacane jeszcze w trakcie trwania umowy, a więc osoby, które je otrzymają, są pracownikami przedsiębiorcy. Jak podkreślał, argumentem przemawiającym za wyłączeniem odszkodowania za zakaz konkurencji z podstawy wymiaru składek jest to, że w okresie jego wypłaty nie istnieje już umowa . Gdy pracownik pozostaje w stosunku pracy oraz nie wiadomo, czy i kiedy dojdzie do ustania relacji pracowniczej, nie można mówić o rekompensacie z tytułu czasowego wykluczenia z rynku. Zwolnienie więc nie przysługuje.