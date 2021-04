Forum Związków Zawodowych co do zasady akceptuje decyzję w sprawie ostatecznej likwidacji OFE. Ma jednak kilka uwag. Przede wszystkim zdaniem związkowców środki OFE przekazywane na IKE+ powinny zostać opodatkowane dopiero w momencie ich wypłaty przez właścicieli. Pozwoliłoby to na większy przyrost oszczędności zgromadzonych w IKE w czasie ich przechowywania na powyższym koncie. Związek uważa też, że pieniądze z likwidowanych OFE powinny być dziedziczone także w przypadku ich przekazania do ZUS, a nie tylko wtedy, gdy uczestnik zdecyduje się na ich przeniesienie na IKE+.