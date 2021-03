Jednak w świetle art. 15h wydanie nowego orzeczenia przed upływem 60. dnia może nałożyć na pracodawcę obowiązek skorygowania wniosków Wn-D z załącznikami, które złożył (o dopłaty do pensji) – z uwzględnieniem rozstrzygnięcia, które znalazło się na nowym orzeczeniu. Dlatego bardzo ważne jest, aby pracodawcy informowali pracowników o tym, że ci w momencie uzyskania nowego orzeczenia powinni ich o tym niezwłocznie powiadomić. Gdyby bowiem w toku postępowania wyjaśniającego PFRON ustalił, że w stosunku do danego pracownika wydane zostało nowe orzeczenie, a pracodawca po dacie jego wystawienia wykazywał we wnioskach o dofinansowanie jego niepełnosprawność na podstawie starego, to wtedy zostanie wezwany do skorygowania dokumentów. Ponadto gdy okaże się, że należna za dany miesiąc kwota dopłaty zmniejszy się, będzie zobowiązany zwrócić jej część wraz z odsetkami.