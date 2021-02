■ obszar A jest związany z przezwyciężaniem bariery transportowej i przewiduje dofinansowanie np. kursu prawa jazdy oraz specjalnego oprzyrządowania do samorządu;

■ obszar C przewiduje likwidację barier w poruszaniu się. W jego przypadku możliwe jest uzyskanie wsparcia do nabycia wózka o napędzie elektrycznym oraz nowoczesnych protez;

■ obszar D zakłada pomoc dla opiekunów w zachowaniu aktywności zawodowej przez zapewnienie opieki dla dziecka w żłobku lub przedszkolu (dofinansowanie do ponoszonych opłat z tego tytułu).

Moduł drugi programu jest skierowany do osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, które uczą się w szkole policealnej lub wyższej. Mogą one otrzymać dodatek na pokrycie kosztów kształcenia oraz pieniądze na opłacenie czesnego za naukę.

Wybranie tej drogi ubiegania się o pieniądze w module pierwszym jest o tyle korzystne, że zgodnie z zasadami programu osoba niepełnosprawna będzie mogła za to otrzymać dodatkowo 10 pkt w trakcie oceny merytorycznej wniosku.

O pomoc z modułu pierwszego będzie można ubiegać się od 1 marca do 31 sierpnia br. W module drugim wnioski dotyczące roku akademickiego 2020/2021 będą przyjmowane do 31 marca, a na rok akademicki 2021/2022 do 10 października br.