Wyjazd do sanatorium to dla wielu seniorów świetny sposób na podreperowanie zdrowia. W trakcie turnusu sanatoryjnego dorosłych, który trwa 21 dni, można skorzystać z zabiegów zaplanowanych przez lekarza zgodnie z potrzebami zdrowotnymi pacjenta, zażyć świeżego powietrza w wielu uzdrowiskowych miejscowościach nad morzem lub w górach czy wybrać się do tężni. Z poniższego artykułu dowiesz się m.in.:

Jaki jest warunek wyjazdu do sanatorium na NFZ ze zwrotów?

Gdzie można się dowiedzieć, jakie są aktualne możliwości wyjazdu do sanatorium ze zwrotów i jak z nich skorzystać?

Czy można otrzymać zakwaterowanie z bliską osobą?

Za co trzeba dodatkowo zapłacić w sanatorium?

Co należy ze sobą zabrać?

Jak sprawdzić datę wyjazdu do sanatorium? (Jedyna oficjalna i bezpłatna wyszukiwarka skierowań NFZ w internecie)

Jaki jest warunek skorzystania ze zwrotów?

Aby móc skorzystać ze zwrotów, w pierwszej kolejności musimy mieć wyznaczony swój termin wyjazdu oraz upewnić się, że od ostatniego pobytu upłynęło 18 miesięcy. Informacji dotyczących dostępnych zwrotów udzieli nasz oddział wojewódzki NFZ. Można skontaktować się bezpośrednio z wojewódzkim oddziałem NFZ [KLIKNIJ-LINK – po jednorazowym kliknięciu w wybrany oddział wyświetli się m.in. numer telefonu i adres] lub przedzwonić na infolinię NFZ [KLIKNIJ-LINK]: 800 190 590.

Przykład Jadwiga ma termin wyjazdu do sanatorium wyznaczony na 10 sierpnia 2026 r. Chciałaby jednak pojechać wcześniej i w tym celu skontaktowała się z infolinią NFZ (800 190 590), która połączyła Jadwigę z właściwym dla jej miejsca zameldowania oddziałem wojewódzkim NFZ. Po podaniu numeru skierowania do sanatorium, udzielono jej informacji, czy obecnie zwroty są dostępne i jak może z nich skorzytać.

Datę wyjazdu do sanatorium można sprawdzić przez wyszukiwarkę NFZ dostępną tutaj [KLIKNIJ-LINK]. Po wpisaniu numeru skierowania do sanatorium i daty urodzenia wyświetli się termin wyjazdu. To jedyna oficjalna i bezpłatna wyszukiwarka dostępna w internecie. Gdy natkniemy się na płatne wyszukiwarki – to oszustwo. Warto być czujnym.

Co sanatorium zapewnia bezpłatnie, a za co należy dopłacić?

NFZ finansuje całkowity koszt zleconych przez lekarza zabiegów oraz opiekę medyczną w trakcie turnusu (jednak jeśli pacjent chce dokupić dodatkowe zabiegi, należy za nie zapłacić). Sanatorium zapewnia częściowo płatne zakwaterowanie. Jeśli zdecydujemy się na wyjazd, nie musimy martwić się również o gotowanie codziennych posiłków. Najczęściej placówki serwują pacjentom śniadania, obiady i kolacje. Dopłaty do zakwaterowania i wyżywienia różnią się w zależności od sezonu (sezon wysoki: maj-wrzesień, sezon niski: październik-kwiecień). Aktualne ceny można sprawdzić tutaj [KLIKNIJ-LINK]. Kuracjusze muszą pokryć także koszt przejazdu do sanatorium i z powrotem.

Czy można otrzymać zakwaterowanie z bliską osobą?

Leczenie sanatoryjne dla dorosłych trwa 21 dni. To sporo czasu, dlatego wiele osób zastanawia się, czy uzyskanie zakwaterowania w pokoju z bliską osobą jest możliwe.

– Oczywiście, zakwaterowanie w pokoju z bliską osobą jest możliwe, ale w przypadku, jeżeli ta druga osoba dostanie skierowanie do sanatorium. W sprawie wspólnego zakwaterowania najlepiej kontaktować się bezpośrednio z danym uzdrowiskiem – dowiedzieliśmy się na infolinii NFZ.

Czy w praktyce zdarza się, że seniorzy uzyskują wspólne zakwaterowanie? Od kuracjuszy dowiedzieliśmy się, że to może się udać, jeśli dwie osoby z podobnymi schorzeniami złożą wnioski z prośbą o wspólny wyjazd w tym samym terminie i uargumentują to wzajemną opieką.

Sanatorium 2026: Co spakować na wyjazd?

Spakowanie walizki na 21-dniowy turnus do sanatorium może okazać się kłopotliwe zwłaszcza dla osób, które wybierają się tam pierwszy raz. Aby nie pominąć niezbędnych rzeczy, przygotowaliśmy listę, która może być pomocna przy szykowaniu się na wyjazd.

Bardzo ważne:

skierowanie do sanatorium

dowód osobisty lub paszport

dokument potwierdzający ubezpieczenie społeczne, np. legitymację emeryta-rencisty ZUS, a jeśli się posiada, to również orzeczenie o niepełnosprawności

dokumentacja medyczna (ważne badania, wypisy z pobytu w szpitalu itd. – wszystko, co może być przydatne do ustalenia przez lekarza programu zabiegów w sanatorium)

leki (te, które przyjmujemy na co dzień – sanatorium ich nie zapewnia)

okulary czy aparat słuchowy

Warto zabrać:

strój kąpielowy, szlafrok, czepek, klapki na basen i okulary do pływania

odpowiednie do pory roku ubrania

wygodne obuwie do pieszych wędrówek

dodatkowy ręcznik

telefon, ładowarka

To może się przydać:

książka, krzyżówki, sudoku

słuchawki

stopery

inne przedmioty, które umilą nam pobyt

power bank

dodatkowa gotówka, np. na wycieczki i inne atrakcje

Kto może wyjechać do sanatorium szybciej? Oto lista uprawnionych

Są grupy uprzywilejowanych osób, które mogą wyjechać do sanatorium szybciej. Należą do nich inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci, a także żołnierze i pracownicy posiadający specjalne uprawnienia: ci, którzy zostali poszkodowani, wykonując zadania poza granicami kraju, i muszą leczyć nabyte wówczas urazy i choroby. Osoby mające pierwszeństwo w kolejce do leczenia uzdrowiskowego to również te, które posiadają status weterana poszkodowanego, tytuł oraz legitymację Zasłużonego Dawcy Przeszczepu lub tytuł oraz legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi.