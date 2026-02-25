Pytanie: Kontrola ZUS wykazała, że jeden ze zleceniobiorców w listopadzie i grudniu 2023 r. wykonywał równocześnie inną umowę zlecenia, z tytułu której były za niego opłacane składki na ubezpieczenia społeczne. W konsekwencji u nas nie powinny być za niego opłacane składki na te ubezpieczenia, a jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne. Jak to rozliczyć? Czy konieczna jest korekta PIT-11 za 2023 r.?

Odpowiedź: Nie każda umowa zlecenia powoduje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli zleceniobiorca w tym samym czasie wykonuje inną umowę zlecenia i z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie równe co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu, z pozostałych zleceń wykonywanych w tym okresie ubezpieczenia emerytalne i rentowe mają dla niego charakter dobrowolny. Ta zasada wynika z art. 9 ust. 2 i 2c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Obowiązkowe pozostaje natomiast ubezpieczenie zdrowotne.