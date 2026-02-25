Jak wskazuje resort, pierwszym zasadniczym celem nowelizacji k.p.k. jest wprowadzenie przepisów określających zakres pouczeń oskarżonego, pokrzywdzonego i świadka na etapie postępowania sądowego. Drugim – wprowadzenie przepisów określających upoważnienia ustawowe dla Ministra Sprawiedliwości do określenia, w drodze rozporządzeń, wzorów pisemnych pouczeń o uprawnieniach i obowiązkach oraz informacjach niezbędnych do realizacji tych uprawnień i obowiązków dla oskarżonego, pokrzywdzonego i świadka w postępowaniu karnym przed sądem, podobnie jak ma to obecnie miejsce na etapie postępowania przygotowawczego.

Resort opublikuje wzory pouczeń

Pouczenie w przypadku zatrzymanych i podejrzanych ma być poszerzone o informacje o prawie i terminie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w razie niewątpliwie niesłusznego zatrzymania lub aresztowania. Pouczenie powinno być też „adekwatne” dla osób, które nie skończyły 18 lat.

Modyfikacje mają dotyczyć m.in. pouczeń oskarżonego w związku z doręczeniem aktu oskarżenia (projektowana zmiana art. 338 par. 1a k.p.k.), wezwaniem na rozprawę albo zawiadomieniem o terminie rozprawy (projektowana zmiana art. 353 par. 4 k.p.k.), a także pouczeń stron i pokrzywdzonego w związku z doręczeniem wyroku nakazowego przez uzupełnienie o informacje niezbędne do wniesienia sprzeciwu (projektowana zmiana art. 505 par. 2 k.p.k.).

Zgodnie z zapowiedzią po uchwaleniu ustawy Ministerstwo Sprawiedliwości ma opublikować na swojej stronie 10 wzorów wraz z ich tłumaczeniami. To pouczenia:

a) oskarżonego w związku z doręczeniem aktu oskarżenia (projektowane dodanie art. 338 § 7 k.p.k.),

b) oskarżonego w związku z zawiadomieniem o terminie posiedzenia albo wezwaniem na posiedzenie (projektowane dodanie art. 339 § 8 pkt 1 k.p.k.),

c) pokrzywdzonego w związku z zawiadomieniem o terminie posiedzenia albo wezwaniem na posiedzenie (projektowane dodanie art. 339 § 8 pkt 2 k.p.k.),

d) oskarżonego w związku z wezwaniem na rozprawę albo zawiadomieniem o terminie rozprawy (projektowane dodanie art. 353 § 6 pkt 1 k.p.k.),

e) pokrzywdzonego w związku z zawiadomieniem o terminie rozprawy (projektowane dodanie art. 353 § 6 pkt 2 k.p.k.),

f) świadka w związku z wezwaniem na rozprawę (projektowane dodanie art. 353 § 6 pkt 3 k.p.k.),

g) oskarżyciela prywatnego w związku z zawiadomieniem o terminie posiedzenia pojednawczego (projektowane dodanie art. 489 § 5 pkt 1 k.p.k.),

h) oskarżonego w sprawie z oskarżenia prywatnego w związku z zawiadomieniem o terminie posiedzenia pojednawczego (projektowane dodanie art. 489 § 5 pkt 2 k.p.k.),

i) stron i pokrzywdzonego w związku z doręczeniem wyroku nakazowego (projektowane dodanie art. 505 § 4 k.p.k.),

j) skazanego w związku z wezwaniem na rozprawę albo zawiadomieniem o terminie rozprawy w przedmiocie wydania wyroku łącznego (projektowane dodanie art. 573 § 5 k.p.k.)

Przyjęcie projektu planowane jest na III kwartał tego roku.