Na mocy par. 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dalej: r.s.s.z.u.p.) przychodem niestanowiącym podstawy wymiaru składek jest wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł na jednego pracownika.

W praktyce najwięcej wątpliwości budzi sytuacja, w której pracodawca przekazuje pracownikom karty lunchowe na zakup posiłków.

Ustawodawca przewidział następujące przesłanki zwolnienia z oskładkowania kart lunchowych:

służą one tylko do zakupu gotowych do spożycia posiłków,

ich realizacja odbywa się wyłącznie w placówkach gastronomicznych (np. restauracjach, stołówkach) lub handlowych,

nie podlegają wymianie na gotówkę,

zwolnienie przysługuje tylko do kwoty 450 zł miesięcznie.

Ważne ZUS wymaga, aby pracodawca, decydując się na przekazanie kart lunchowych, zapewniał narzędzia służące weryfikacji prawidłowości wydatkowania środków, którymi są one zasilane.

Interpretacja indywidualna z 2 grudnia 2025 r., nr DI/100000 /43/1019/2025.

ZUS przyznał rację wnioskodawcy i potwierdził, że weryfikacja prawidłowości korzystania z kart lunchowych za pomocą dedykowanej aplikacji umożliwia sprawdzenie wystąpienia przesłanek z par. 2 ust. 1 pkt 11 r.s.s.z.u.p.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że karta lunchowa ma być używana łącznie z aplikacją. Pracownicy będą zobowiązani do rozliczania każdego zakupu dokonanego przy jej użyciu poprzez wykonanie zdjęcia paragonu i wgranie go do aplikacji. Mechanizm ten umożliwi dostawcy kart lunchowych i aplikacji weryfikację każdej pozycji transakcji, w szczególności ustalenie, czy pracownik zakupił gotowy posiłek, czy produkt niedozwolony. W przypadku stwierdzenia, że pracownik nabył przy użyciu karty produkt niedozwolony (np. paczkę makaronu), wartość takiego zakupu będzie oskładkowana. Zastosowanie takiego rozwiązania zapewnia pracodawcy realną możliwość kontroli i weryfikacji prawidłowości korzystania z kart lunchowych, a tym samym pozwala na ocenę, czy spełnione są ustawowe warunki do zastosowania zwolnienia składkowego.

Warto dodać, że pierwsza interpretacja, w której ZUS uznał aplikację za skuteczne narzędzie weryfikacji prawidłowości wydatkowania środków zgromadzonych na kartach lunchowych, została wydana 3 grudnia 2024 r., nr DI/100000/43/1101/2024.

Interpretacja indywidualna z 9 grudnia 2025 r., nr DI/100000 /43/1142/2025.

Jest to również interpretacja korzystna dla wnioskodawcy. W analizowanym przypadku wnioskodawca przewidział nie tylko wykorzystanie aplikacji mobilnej do weryfikacji paragonów, lecz także zastosowanie technicznych zabezpieczeń, które uniemożliwiają dokonywanie płatności w placówkach innych niż gastronomiczne. Rozwiązanie to polega na przypisaniu punktów sprzedaży do branży gastronomicznej za pomocą kodów MCC (Merchant Category Code) lub MID (Merchant Identification Number), co w praktyce blokuje możliwość użycia karty lunchowej w podmiotach nienależących do sektora gastronomicznego. Dodatkowo dostawca kart lunchowych, na wniosek pracodawcy, może udostępnić historię transakcji dokonywanych przy ich użyciu, z wyszczególnieniem m.in. rodzaju placówki według kodów MCC.

ZUS uznał, że takiego rodzaju rozwiązania są wystarczające do prawidłowego stosowania zwolnienia przewidzianego w par. 2 ust. 1 pkt 11 r.s.s.z.u.p.

Interpretacja indywidualna z 5 grudnia 2025 r., nr DI/200000 /43/1218/2025.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że płatności kartą lunchową będą możliwe wyłącznie w placówkach gastronomicznych lub handlowych, które zawarły odpowiednie umowy z ich dystrybutorem. Oprócz tego, zastosowane zostaną zabezpieczenia techniczne w postaci kodów MCC i MID, co w praktyce uniemożliwi płatności w podmiotach innych niż gastronomiczne oraz w sklepach i sieciach spożywczych. Ponadto dystrybutor kart będzie mógł prowadzić audyty w zakresie prawidłowości ich wykorzystywania w placówkach honorujących ten instrument.

ZUS uznał, że tak opisane zabezpieczenia są wystarczające do zastosowania zwolnienia z oskładkowania kart lunchowych.

Unormowanie w regulaminie

Przedstawione w interpretacjach ZUS narzędzia służące weryfikacji prawidłowości wydatkowania środków mają minimalizować ryzyko nadużyć oraz zapewnić prawidłowość wydatkowania środków na posiłki zgodnie z przepisami prawa.

Ważne W przypadku kart lunchowych – podobnie jak w odniesieniu do innych benefitów pracowniczych – istotne znaczenie ma uregulowanie zasad korzystania ze świadczeń oferowanych przez pracodawcę, ich udokumentowanie i zapoznanie pracowników z tymi zasadami. Regulamin korzystania z kart lunchowych stanowi w tym zakresie podstawowy dokument, ponieważ pracownicy muszą wiedzieć, w jaki sposób z nich korzystać, w tym jak prawidłowo wydatkować środki na nich zgromadzone.

Stanowisko ZUS do zwolnienia

Niewątpliwie rozstrzygnięcia ZUS napawają optymizmem – zarysowane zostało minimum, które muszą spełnić pracodawcy, aby legalnie korzystać ze zwolnienia z opłacania składek. Jednocześnie, mając na uwadze podejście ZUS do zwolnienia z oskładkowania kart lunchowych, należy uznać, że każdorazowo przed wprowadzeniem tego benefitu w zakładzie pracy zasadne jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przez ZUS dla konkretnego wnioskodawcy i danego stanu faktycznego. Uzyskanie potwierdzenia prawidłowości przyjętego modelu działania w ramach interpretacji indywidualnej zapewnia wnioskodawcy ochronę przed negatywnymi konsekwencjami finansowymi, w zakresie, w jakim zastosował się on do uzyskanej interpretacji. ©℗