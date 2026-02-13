Czym jest renta wdowia i kto może ją otrzymać w 2026 roku?

Renta wdowia obowiązuje od lipca 2025 r. i pozwala łączyć dwa świadczenia: własną emeryturę (lub rentę) oraz rentę rodzinną po zmarłym małżonku. Obecnie – do końca 2026 r. – obowiązuje zasada:

100 proc. jednego świadczenia,

15 proc. drugiego świadczenia.

Od stycznia 2027 r. udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 proc. W praktyce oznacza to, że wdowa lub wdowiec może wybrać korzystniejszy wariant – pobierać pełną własną emeryturę i 15 proc. renty rodzinnej albo odwrotnie.

O ile wzrośnie renta wdowia po waloryzacji 2026?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziło, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. wynosi 5,3 proc. W przypadku renty wdowiej - obejmuje każde świadczenie osobno. To istotne, ponieważ renta wdowia jest konstrukcją opartą na zbiegu świadczeń.

Przykład Jeśli ktoś otrzymuje 400 zł dodatku z tytułu renty wdowiej, po waloryzacji kwota ta wzrośnie o 5,3 proc., czyli o 21,20 zł. Nowa wartość wyniesie 421,20 zł. Wzrost będzie proporcjonalny do wysokości świadczeń stanowiących podstawę obliczenia.

Nowy limit renty wdowiej od 1 marca 2026 r.

Prawo do renty wdowiej obowiązuje, gdy suma świadczeń w zbiegu nie przekracza trzykrotności najniższej emerytury.

Do końca lutego limit wynosi 5 636,73 zł brutto .

. Po waloryzacji wzrośnie do 5 935,48 zł brutto.

Podniesienie limitu nie oznacza automatycznie, że więcej osób nabędzie prawo do świadczenia – rośnie bowiem także wysokość samych emerytur i rent.

Przykładowe wyliczenia renty wdowiej po waloryzacji 2026 [TABELA]

Poniżej przykłady obrazujące mechanizm wzrostu świadczenia (kwoty brutto).

Własne świadczenie Renta rodzinna Wariant korzystniejszy Renta wdowia teraz Po waloryzacji 2000 zł 1500 zł 100% własne + 15% renty 225 zł 236,93 zł 2500 zł 2000 zł 100% własne + 15% renty 300 zł 315,90 zł 2500 zł 3000 zł 100% renty + 15% własnego 375 zł 394,86 zł 3000 zł 2750 zł 100% własne + 15% renty 412,50 zł 434,36 zł 3500 zł 3250 zł 100% własne + 15% renty 487,50 zł 513,34 zł

Każde z bazowych świadczeń podlega waloryzacji, co przekłada się na wyższą końcową kwotę renty wdowiej.

Czy trzeba składać wniosek o waloryzację renty wdowiej 2026?

Nie. Waloryzacja następuje z mocy prawa. Osoby już pobierające rentę wdowią otrzymają wyższe kwoty automatycznie. Decyzje przeliczeniowe ZUS wyśle w kolejnych tygodniach po marcowej waloryzacji. Warto jednak pamiętać, że renta wdowia nie jest przyznawana wstecznie – przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.

Renta wdowia: Co zmieni się w 2027 roku?

Od stycznia 2027 r. udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc. Oznacza to istotne zwiększenie łącznych wypłat dla osób uprawnionych. Marcowa waloryzacja 2026 r. jest więc pierwszym etapem podnoszenia realnej wartości renty wdowiej.

Najczęstsze pytania o waloryzację renty wdowiej 2026 [FAQ]

Czy renta wdowia rośnie co roku? Tak, podlega corocznej waloryzacji razem z emeryturami i rentami. Czy limit renty wdowiej liczy się brutto czy netto? Limit odnosi się do kwoty brutto. Czy można zmienić wybrany wariant (100% + 15%)? Tak, w określonych sytuacjach można wystąpić o zmianę wariantu, jeśli okaże się korzystniejszy. Czy renta wdowia wpływa na prawo do 13. i 14. emerytury? Nie pozbawia prawa do dodatkowych świadczeń rocznych. Są one wypłacane zgodnie z odrębnymi przepisami.

