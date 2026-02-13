- Czym jest renta wdowia i kto może ją otrzymać w 2026 roku?
- O ile wzrośnie renta wdowia po waloryzacji 2026?
- Nowy limit renty wdowiej od 1 marca 2026 r.
- Przykładowe wyliczenia renty wdowiej po waloryzacji 2026 [TABELA]
- Czy trzeba składać wniosek o waloryzację renty wdowiej 2026?
- Renta wdowia: Co zmieni się w 2027 roku?
- Najczęstsze pytania o waloryzację renty wdowiej 2026 [FAQ]
Czym jest renta wdowia i kto może ją otrzymać w 2026 roku?
Renta wdowia obowiązuje od lipca 2025 r. i pozwala łączyć dwa świadczenia: własną emeryturę (lub rentę) oraz rentę rodzinną po zmarłym małżonku. Obecnie – do końca 2026 r. – obowiązuje zasada:
- 100 proc. jednego świadczenia,
- 15 proc. drugiego świadczenia.
Od stycznia 2027 r. udział drugiego świadczenia wzrośnie do 25 proc. W praktyce oznacza to, że wdowa lub wdowiec może wybrać korzystniejszy wariant – pobierać pełną własną emeryturę i 15 proc. renty rodzinnej albo odwrotnie.
O ile wzrośnie renta wdowia po waloryzacji 2026?
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziło, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 r. wynosi 5,3 proc. W przypadku renty wdowiej - obejmuje każde świadczenie osobno. To istotne, ponieważ renta wdowia jest konstrukcją opartą na zbiegu świadczeń.
Przykład
Jeśli ktoś otrzymuje 400 zł dodatku z tytułu renty wdowiej, po waloryzacji kwota ta wzrośnie o 5,3 proc., czyli o 21,20 zł. Nowa wartość wyniesie 421,20 zł. Wzrost będzie proporcjonalny do wysokości świadczeń stanowiących podstawę obliczenia.
Nowy limit renty wdowiej od 1 marca 2026 r.
Prawo do renty wdowiej obowiązuje, gdy suma świadczeń w zbiegu nie przekracza trzykrotności najniższej emerytury.
- Do końca lutego limit wynosi 5 636,73 zł brutto.
- Po waloryzacji wzrośnie do 5 935,48 zł brutto.
Podniesienie limitu nie oznacza automatycznie, że więcej osób nabędzie prawo do świadczenia – rośnie bowiem także wysokość samych emerytur i rent.
Przykładowe wyliczenia renty wdowiej po waloryzacji 2026 [TABELA]
Poniżej przykłady obrazujące mechanizm wzrostu świadczenia (kwoty brutto).
|Własne świadczenie
|Renta rodzinna
|Wariant korzystniejszy
|Renta wdowia teraz
|Po waloryzacji
|2000 zł
|1500 zł
|100% własne + 15% renty
|225 zł
|236,93 zł
|2500 zł
|2000 zł
|100% własne + 15% renty
|300 zł
|315,90 zł
|2500 zł
|3000 zł
|100% renty + 15% własnego
|375 zł
|394,86 zł
|3000 zł
|2750 zł
|100% własne + 15% renty
|412,50 zł
|434,36 zł
|3500 zł
|3250 zł
|100% własne + 15% renty
|487,50 zł
|513,34 zł
Każde z bazowych świadczeń podlega waloryzacji, co przekłada się na wyższą końcową kwotę renty wdowiej.
Czy trzeba składać wniosek o waloryzację renty wdowiej 2026?
Nie. Waloryzacja następuje z mocy prawa. Osoby już pobierające rentę wdowią otrzymają wyższe kwoty automatycznie. Decyzje przeliczeniowe ZUS wyśle w kolejnych tygodniach po marcowej waloryzacji. Warto jednak pamiętać, że renta wdowia nie jest przyznawana wstecznie – przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.
Renta wdowia: Co zmieni się w 2027 roku?
Od stycznia 2027 r. udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc. Oznacza to istotne zwiększenie łącznych wypłat dla osób uprawnionych. Marcowa waloryzacja 2026 r. jest więc pierwszym etapem podnoszenia realnej wartości renty wdowiej.
Najczęstsze pytania o waloryzację renty wdowiej 2026 [FAQ]
Czy renta wdowia rośnie co roku?
Tak, podlega corocznej waloryzacji razem z emeryturami i rentami.
Czy limit renty wdowiej liczy się brutto czy netto?
Limit odnosi się do kwoty brutto.
Czy można zmienić wybrany wariant (100% + 15%)?
Tak, w określonych sytuacjach można wystąpić o zmianę wariantu, jeśli okaże się korzystniejszy.
Czy renta wdowia wpływa na prawo do 13. i 14. emerytury?
Nie pozbawia prawa do dodatkowych świadczeń rocznych. Są one wypłacane zgodnie z odrębnymi przepisami.
Podstawa prawna
- Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS
- Ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS (wprowadzająca rentę wdowią)
- Komunikat Prezesa GUS z 9 lutego 2026 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia
