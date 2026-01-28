ZUS na swojej stronie internetowej poinformował, że do końca stycznia 2026 r. płatnicy składek mają czas na złożenie korekty zgłoszenia.
Zmiana zasad ustalenia okresu korzystania z ulgi
Możliwość ta wynika ze zmian w zasadach ustalania limitowanego okresu korzystania z ulgi, wprowadzonych od 1 stycznia br.
Od początku roku przedsiębiorcy mogą ponownie skorzystać z ulgi Mały ZUS plus po 24 miesiącach przerwy w okresie 60 miesięcy, a nie dopiero po trzech latach, jak praktykował ZUS, stosując swoją interpretację przepisów.
W obecnym stanie prawnym przedsiębiorca może korzystać z uprawnienia do ustalania indywidualnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe maksymalnie przez 36 miesięcy kalendarzowych liczonych w każdym okresie 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Oznacza to, że okres 60 miesięcy jest podzielony na dwa:
- 36 miesięcy opłacania ulgowych składek
- 24 miesiące przerwy, czyli opłacania składek na ogólnych zasadach.
Skorzystanie na nowo z ulgi
Płatnicy, którzy w grudniu 2025 r. wyczerpali trzyletnią ulgę na starych zasadach, już od stycznia 2026 r. mogą skorzystać na nowo z ulgi przez kolejne 36 miesięcy.
Oczywiście o ile spełniają ustawowy warunek, którego zmiany nie objęły. Ulga jest bowiem adresowana do osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, których roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 000 złotych.
Jednakże wielu płatników było przekonanych, że skoro wyczerpali 3-letnią ulgę, w 2026 r. nie mogą już zastosować indywidualnej podstawy według dochodu z działalności. Tak więc złożyli dokumenty zgłoszeniowe z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10/05 12.
Ważne
ZUS wydał komunikat, że jeśli chcą skorzystać z tej ulgi i spełniają jej warunki, powinni wycofać poprzednie zgłoszenie i zgłosić się do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90/05 92 do końca stycznia 2026 r.
Problemu z korektami zgłoszeń nie mają przedsiębiorcy, którzy do grudnia 2025 r. jeszcze nie wykorzystali pełnego limitu 36 miesięcy ulgi „mały ZUS plus” i korzystali z ulgi do końca grudnia 2025 r. oraz mają prawo korzystać z niej od stycznia 2026 r.
Oni nie musieli wyrejestrowywać się z ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 XX albo 05 92 XX i ponownie zgłaszać do ubezpieczeń z tym kodem w 2026 r. W 2026 r. tacy płatnicy powinni złożyć tylko dokumenty rozliczeniowe z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 XX albo 05 92 XX oraz dokument ZUS DRA cz. II (gdy opłacają składki wyłącznie za siebie) albo ZUS RCA cz. II. ©℗
Podstawa prawna
art. 18c ust. 11a–11c ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 350; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1413)
