ZUS na swojej stronie internetowej poinformował, że do końca stycznia 2026 r. płatnicy składek mają czas na złożenie korekty zgłoszenia.

Możliwość ta wynika ze zmian w zasadach ustalania limitowanego okresu korzystania z ulgi, wprowadzonych od 1 stycznia br.

Od początku roku przedsiębiorcy mogą ponownie skorzystać z ulgi Mały ZUS plus po 24 miesiącach przerwy w okresie 60 miesięcy, a nie dopiero po trzech latach, jak praktykował ZUS, stosując swoją interpretację przepisów.

W obecnym stanie prawnym przedsiębiorca może korzystać z uprawnienia do ustalania indywidualnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe maksymalnie przez 36 miesięcy kalendarzowych liczonych w każdym okresie 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Oznacza to, że okres 60 miesięcy jest podzielony na dwa:

36 miesięcy opłacania ulgowych składek

24 miesiące przerwy, czyli opłacania składek na ogólnych zasadach.

Skorzystanie na nowo z ulgi

Płatnicy, którzy w grudniu 2025 r. wyczerpali trzyletnią ulgę na starych zasadach, już od stycznia 2026 r. mogą skorzystać na nowo z ulgi przez kolejne 36 miesięcy.

Oczywiście o ile spełniają ustawowy warunek, którego zmiany nie objęły. Ulga jest bowiem adresowana do osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, których roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120 000 złotych.

Jednakże wielu płatników było przekonanych, że skoro wyczerpali 3-letnią ulgę, w 2026 r. nie mogą już zastosować indywidualnej podstawy według dochodu z działalności. Tak więc złożyli dokumenty zgłoszeniowe z kodem tytułu ubezpieczenia 05 10/05 12.

Ważne ZUS wydał komunikat, że jeśli chcą skorzystać z tej ulgi i spełniają jej warunki, powinni wycofać poprzednie zgłoszenie i zgłosić się do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90/05 92 do końca stycznia 2026 r.

Problemu z korektami zgłoszeń nie mają przedsiębiorcy, którzy do grudnia 2025 r. jeszcze nie wykorzystali pełnego limitu 36 miesięcy ulgi „mały ZUS plus” i korzystali z ulgi do końca grudnia 2025 r. oraz mają prawo korzystać z niej od stycznia 2026 r.

Oni nie musieli wyrejestrowywać się z ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 XX albo 05 92 XX i ponownie zgłaszać do ubezpieczeń z tym kodem w 2026 r. W 2026 r. tacy płatnicy powinni złożyć tylko dokumenty rozliczeniowe z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 XX albo 05 92 XX oraz dokument ZUS DRA cz. II (gdy opłacają składki wyłącznie za siebie) albo ZUS RCA cz. II. ©℗