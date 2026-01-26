ZUS wypłaci pieniądze za skutki picia? „Renta alkoholowa” 2026: Zobacz, jakie kwoty wchodzą w grę!

Kontrowersyjne pieniądze z ZUS. Czym naprawdę jest „renta alkoholowa”?

Choć oficjalnie w przepisach takie pojęcie nie istnieje, przyznawanie chorym renty alkoholowej budzi w przestrzeni publicznej ogromne emocje. To potoczne określenie świadczenia, które mogą otrzymać osoby niezdolne do pracy z powodu poważnych chorób wywołanych nadużywaniem alkoholu. Sprawdziliśmy, kto w 2026 roku może liczyć na przelew z ZUS i jakie warunki trzeba spełnić.

Szokujące kwoty od marca. Ile wynosi „renta alkoholowa”?

Wysokość świadczenia zależy od stopnia niezdolności do pracy. Od marca 2025 roku obowiązują następujące stawki brutto:

1878,91 zł – w przypadku całkowitej niezdolności do pracy,

– w przypadku całkowitej niezdolności do pracy, 1409,18 zł – przy częściowej niezdolności do pracy.

Kwoty „rent alkoholowych” są co roku aktualizowane. Po tegorocznej waloryzacji, która będzie miała miejsce w marcu, minimalne świadczenie wzrośnie do:

1901,71 zł – dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,

– dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, 1426,28 zł – w przypadku osób częściowo niezdolnych do pracy.

Kto może dostać rentę z ZUS? To nie tylko kwestia nałogu

Warto podkreślić, że samo nadużywanie alkoholu to za mało, żeby otrzymać pieniądze. Kluczowa jest w tym przypadku niezdolność do pracy, którą musi potwierdzić lekarz orzecznik ZUS. Zgodnie z ustawą, za taką osobę uznaje się kogoś, kto:

całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej przez naruszenie sprawności organizmu, nie rokuje odzyskania tej zdolności nawet po przekwalifikowaniu.

Te choroby otwierają drogę do świadczenia. Lista jest długa

Oznacza to, że ZUS nie dyskwalifikuje wniosku tylko dlatego, że choroba wynika z alkoholizmu. W praktyce finansowe wsparcie można otrzymać m.in. na:

marskość wątroby,

zespół Otella,

przewlekłe zapalenie trzustki,

encefalopatię i uszkodzenia układu nerwowego,

nowotwory złośliwe,

zaburzenia psychiczne (np. depresja, schizofrenia).

Jak dostać „rentę alkoholową” w 2026 roku? 3 twarde warunki

Aby ZUS wydał pozytywną decyzję, nie wystarczy sama diagnoza medyczna. Należy spełnić konkretne wymogi formalne:

orzeczenie lekarskie : lekarz musi oficjalnie uznać osobę za niezdolną do pracy,

: lekarz musi oficjalnie uznać osobę za niezdolną do pracy, staż ubezpieczeniowy : należy posiadać odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy (zależny od wieku, w którym zachorowano),

: należy posiadać odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy (zależny od wieku, w którym zachorowano), moment powstania choroby: niezdolność do pracy musi pojawić się w określonym czasie, np. podczas zatrudnienia lub pobierania zasiłku.