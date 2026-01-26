- Kontrowersyjne pieniądze z ZUS. Czym naprawdę jest „renta alkoholowa”?
ZUS wypłaci pieniądze za skutki picia? „Renta alkoholowa” 2026: Zobacz, jakie kwoty wchodzą w grę!
Kontrowersyjne pieniądze z ZUS. Czym naprawdę jest „renta alkoholowa”?
Choć oficjalnie w przepisach takie pojęcie nie istnieje, przyznawanie chorym renty alkoholowej budzi w przestrzeni publicznej ogromne emocje. To potoczne określenie świadczenia, które mogą otrzymać osoby niezdolne do pracy z powodu poważnych chorób wywołanych nadużywaniem alkoholu. Sprawdziliśmy, kto w 2026 roku może liczyć na przelew z ZUS i jakie warunki trzeba spełnić.
Szokujące kwoty od marca. Ile wynosi „renta alkoholowa”?
Wysokość świadczenia zależy od stopnia niezdolności do pracy. Od marca 2025 roku obowiązują następujące stawki brutto:
- 1878,91 zł – w przypadku całkowitej niezdolności do pracy,
- 1409,18 zł – przy częściowej niezdolności do pracy.
Kwoty „rent alkoholowych” są co roku aktualizowane. Po tegorocznej waloryzacji, która będzie miała miejsce w marcu, minimalne świadczenie wzrośnie do:
- 1901,71 zł – dla osób całkowicie niezdolnych do pracy,
- 1426,28 zł – w przypadku osób częściowo niezdolnych do pracy.
Kto może dostać rentę z ZUS? To nie tylko kwestia nałogu
Warto podkreślić, że samo nadużywanie alkoholu to za mało, żeby otrzymać pieniądze. Kluczowa jest w tym przypadku niezdolność do pracy, którą musi potwierdzić lekarz orzecznik ZUS. Zgodnie z ustawą, za taką osobę uznaje się kogoś, kto:
- całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej przez naruszenie sprawności organizmu,
- nie rokuje odzyskania tej zdolności nawet po przekwalifikowaniu.
Te choroby otwierają drogę do świadczenia. Lista jest długa
Oznacza to, że ZUS nie dyskwalifikuje wniosku tylko dlatego, że choroba wynika z alkoholizmu. W praktyce finansowe wsparcie można otrzymać m.in. na:
- marskość wątroby,
- zespół Otella,
- przewlekłe zapalenie trzustki,
- encefalopatię i uszkodzenia układu nerwowego,
- nowotwory złośliwe,
- zaburzenia psychiczne (np. depresja, schizofrenia).
Jak dostać „rentę alkoholową” w 2026 roku? 3 twarde warunki
Aby ZUS wydał pozytywną decyzję, nie wystarczy sama diagnoza medyczna. Należy spełnić konkretne wymogi formalne:
- orzeczenie lekarskie: lekarz musi oficjalnie uznać osobę za niezdolną do pracy,
- staż ubezpieczeniowy: należy posiadać odpowiedni okres składkowy i nieskładkowy (zależny od wieku, w którym zachorowano),
- moment powstania choroby: niezdolność do pracy musi pojawić się w określonym czasie, np. podczas zatrudnienia lub pobierania zasiłku.
Ważne
Aby ubiegać się o środki, należy złożyć do ZUS wniosek wraz z kompletną dokumentacją medyczną. To na jej podstawie zakład zdecyduje, czy przyznać rentę, czy wydać decyzję odmowną.
