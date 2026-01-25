Wymiar urlopu macierzyńskiego: Ile trwa wolne?

Długość urlopu macierzyńskiego jest ściśle uzależniona od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. W 2026 roku wymiar ten kształtuje się następująco:

20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka;

31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci;

33 tygodnie – w przypadku urodzenia trojga dzieci;

35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci;

37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci.

Wykorzystanie urlopu przed porodem

Przepisy pozwalają na rozpoczęcie urlopu macierzyńskiego jeszcze przed planowaną datą rozwiązania. Pracownica może wykorzystać w ten sposób maksymalnie 2 tygodnie świadczenia. Pozostała część limitu jest wykorzystywana od dnia porodu.

Rezygnacja z części urlopu macierzyńskiego i rola ojca

Choć urlop macierzyński jest przypisany matce, po wykorzystaniu przez nią obowiązkowych 14 tygodni po porodzie, ma ona prawo zrezygnować z pozostałej części na rzecz ojca dziecka. Warunkiem jest, aby ojciec był osobą zatrudnioną (pracownikiem) lub ubezpieczoną, która przerwie aktywność zawodową, by przejąć opiekę nad dzieckiem.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego

W 2026 roku wysokość świadczenia pieniężnego za okres urlopu zależy od momentu złożenia wniosku przez matkę:

Opcja 100% i 70%: Jeśli matka nie złoży wniosku o tzw. „długi urlop” (macierzyński łączony z rodzicielskim) w ciągu 21 dni od porodu, za okres urlopu macierzyńskiego otrzyma 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Opcja uśredniona 81,5%: Jeśli w ciągu 21 dni po porodzie (lub przed nim) zostanie złożony wniosek o pełny wymiar urlopów, zasiłek za cały okres (macierzyński i rodzicielski) wyniesie 81,5% podstawy wymiaru.

W przypadku braku wniosku o uśrednienie, zasiłek za okres urlopu rodzicielskiego wynosi co do zasady 70% podstawy.

Szczególne sytuacje: Hospitalizacja dziecka

Jeśli noworodek wymaga opieki szpitalnej, matka, która wykorzystała już 8 tygodni urlopu po porodzie, może przerwać jego biegu. Pozostałą część urlopu macierzyńskiego będzie mogła wykorzystać w terminie późniejszym, po wypisaniu dziecka ze szpitala.