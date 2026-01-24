Kiedy złożyć wniosek o 800 plus?

Przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2026 r. i potrwa do 31 maja 2027 r., rusza 1 lutego 2026 r. Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, bez względu na dochody osiągane przez rodzinę.

Termin złożenia dokumentów o 800+, a data wypłaty

Moment przesłania dokumentów do ZUS ma bezpośredni wpływ na to, kiedy pieniądze trafią na konto:

Złożenie wniosku do 30 kwietnia 2026 r. – gwarantuje wypłatę świadczenia za czerwiec najpóźniej do 30 czerwca. Pozwala to na zachowanie pełnej ciągłości wypłat.

Złożenie wniosku w maju 2026 r. – ZUS dokona wypłaty z wyrównaniem od czerwca w terminie do 31 lipca.

Złożenie wniosku w czerwcu 2026 r. – wypłata z wyrównaniem od czerwca nastąpi do 31 sierpnia.

Złożenie wniosku w lipcu 2026 r. – wypłata z wyrównaniem od czerwca nastąpi do 30 września.

Złożenie wniosku w sierpniu 2026 r. – wypłata z wyrównaniem od czerwca nastąpi do 31 października.

Ważne zastrzeżenie: jeśli rodzice złożą wniosek po 30 czerwca, świadczenie zostanie przyznane jedynie od miesiąca złożenia wniosku (z wyjątkiem rodziców nowo narodzonych dzieci, którzy mają 3 miesiące na dopełnienie formalności).

Tylko elektroniczna droga składania wniosków

ZUS przypomina, że wnioski o 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Dostępnych jest kilka kanałów:

aplikacja mobilna mZUS,

Platforma Usług Elektronicznych (PUE ZUS),

portal Emp@tia,

bankowość elektroniczna.

Pieniądze wypłacane są wyłącznie w formie bezgotówkowej na numer rachunku bankowego wskazany przez wnioskodawcę.