Wymienione zmiany wynikają z ustawy z 18 grudnia 2025 r. zmieniającej ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, przygotowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Obejmują one doprecyzowanie dotychczasowych zasad korzystania przez pracowników ze zwolnień lekarskich, usprawnienie kontroli w zakresie prawidłowego ich wykorzystania oraz modernizację systemu orzecznictwa lekarskiego. Zasadniczo nowe regulacje wejdą w życie po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia nowelizacji (tj. 13 kwietnia 2026 r.), przy czym część przepisów zacznie obowiązywać już po upływie 14 dni od jej publikacji (tj. 27 stycznia 2026 r.), a część – od 1 stycznia 2027 r.

Bazując na dorobku orzeczniczym Sądu Najwyższego, nowe przepisy dookreślają dwie zasadnicze dotychczasowe przesłanki pozbawienia zasiłku chorobowego. Zgodnie ze zmienionym art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej: ustawa zasiłkowa) ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia od pracy, w przypadku gdy w okresie orzeczonej niezdolności do pracy:

1) wykonuje pracę zarobkową lub

2) podejmuje aktywność niezgodną z celem tego zwolnienia.

Ustalenie definicji praca zarobkowa

Ustawodawca przede wszystkim zdefiniował pojęcie „praca zarobkowa”, której świadczenie podczas niedyspozycji zdrowotnej grozi utratą zasiłku za cały orzeczony okres. W myśl dodanego ust. 1a do art. 17 ustawy zasiłkowej (wchodzi w życie 13 kwietnia 2026 r.) jest nią „każda czynność mająca charakter zarobkowy, niezależnie od stosunku prawnego będącego podstawą jej wykonywania, z wyłączeniem czynności incydentalnych, których podjęcia w okresie zwolnienia od pracy wymagają istotne okoliczności. Istotną okolicznością nie może być polecenie pracodawcy”.

Ważne Jak wynika z dodanej nowej regulacji, chory nie straci prawa do świadczenia, jeżeli w trakcie zwolnienia lekarskiego wykona incydentalne czynności, wymuszone istotnymi okolicznościami, np. odpowie na pilny służbowy e-mail, podpisze fakturę czy dokument przewozowy oczekiwany przez klienta czy parafuje listę płac, bez czego pracownicy nie otrzymaliby wynagrodzeń.

Polecenie przełożonego

Nowelizacja wyraźnie w dodanym ust. 1a art. 17 ustawy zasiłkowej zastrzega, że polecenie przełożonego nie stanowi „istotnej okoliczności”. W praktyce oznacza to, że po wejściu w życie zmian pracownik na zwolnieniu lekarskim, który na żądanie pracodawcy prześle ważnemu klientowi prezentację, może narazić na konsekwencje nie tylko siebie, lecz także swojego szefa.

Modyfikacja warunku wyłączającego prawo do zasiłku

Drugie kryterium wyłączające prawo do zasiłku – dotychczas określane jako wykorzystywanie zwolnienia od pracy w sposób niezgodny z jego celem – od 13 kwietnia 2026 r. zostanie przemianowane na podjęcie aktywności niezgodnej z celem zwolnienia lekarskiego. Nowelizacja precyzuje to pojęcie w dodanym ust. 1b art. 17 ustawy zasiłkowej, wskazując, że chodzi o wszelkie działania utrudniające lub wydłużające proces leczenia lub rekonwalescencji.

Ważne Ustawodawca wyraźnie dopuszcza na zwolnieniu lekarskim wykonywanie zwykłych czynności życia codziennego, jeżeli są one wymuszone istotnymi okolicznościami, takich jak zakupy żywności lub lekarstw, wyjście na pocztę czy do lekarza. Dozwolone będą także czynności incydentalne, np. zamówienie i wymiana wybitej szyby w oknie, jednak robienie generalnego remontu jest już wykluczone.

Wyjazd za granicę podczas choroby

Resort pracy zamierzał na etapie projektu zaostrzyć warunki dopuszczalności wyjazdu do kraju spoza Unii oraz EOG podczas niezdolności do pracy. Przykładowo proponował, aby taki wyjazd był dopuszczalny wyłącznie pod warunkiem, że, po pierwsze, będzie wymuszony istotnymi okolicznościami (np. względami rodzinnymi) albo przynajmniej nie pozostanie w sprzeczności z zaleceniami lekarskimi, a po drugie, lekarz stwierdzi, że nie koliduje on z celem zwolnienia od pracy. Ostatecznie jednak MRPiPS zrezygnowało ze swoich planów.

Ważne Podczas niezdolności do pracy wolno wyjechać za granicę, jeśli zaświadczenie nie wskazuje kodu 1 (konieczność leżenia) oraz chory dopełni obowiązku poinformowania o zmianie miejsca pobytu. Przypomnijmy, że ubezpieczony musi podać lekarzowi wystawiającemu zaświadczenie ZUS ZLA miejsce planowanego pobytu podczas choroby, jeśli różni się od adresu widniejącego na jego profilu informacyjnym w eZUS lub znajdującego się w dokumentacji medycznej. W razie zmiany miejsca pobytu musi zawiadomić o tym płatnika oraz ZUS najpóźniej w ciągu trzech dni od wystąpienia tej okoliczności (art. 59 ust. 5d i 5e ustawy zasiłkowej).

Zatrudnienie u dwóch pracodawców a zaświadczenie ZUS ZLA

Obecnie osoba zatrudniona u dwóch pracodawców nie może wykonywać pracy na rzecz jednego z nich w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim u drugiego. Lekarz wystawia zaświadczenia ZUS ZLA dla obu zakładów pracy.

Ważne Po zmianach wskazane obostrzenie co do zasady pozostanie aktualne, jednak od 1 stycznia 2027 r. będzie obowiązywał istotny wyjątek. Na wniosek ubezpieczonego lekarz nie będzie musiał wystawiać zwolnienia od pracy u kolejnego pracodawcy, jeżeli ze względu na charakter wykonywanych tam obowiązków możliwe będzie dalsze świadczenie pracy (dodane: ust. 1d i 1e art. 17 ustawy zasiłkowej).

W praktyce oznacza to, że dziennikarz z chrypką nie poprowadzi programu telewizyjnego, ale będzie mógł napisać książkę dla wydawnictwa. Dopuszczalne będą zatem sytuacje, w których u jednego pracodawcy dana osoba skorzysta ze zwolnienia lekarskiego, a u innego – będzie na urlopie wypoczynkowym lub szkoleniowym.

Co więcej, opisane regulacje obejmą również osoby niezdolne do pracy po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego, np. po rozwiązaniu stosunku pracy (zmiany art. 17 ustawy zasiłkowej).

Uszczelnienie systemu kontroli

W myśl wyjaśnień ZUS nowelizacja doprecyzowuje przepisy dotyczące kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wystawiania zaświadczeń lekarskich. Pozwoli to wyeliminować wątpliwości uczestników postępowania związanego z kontrolą zaświadczeń lekarskich, wynikające z aktualnego brzmienia przepisów ustawy.

Zwolnienia z tzw. zusomatów

Nowelizacja uderza w nieuczciwych lekarzy, w szczególności w tych masowo wystawiających zaświadczenia.

Ważne Już od 27 stycznia 2026 r. ZUS uzyska prawo żądania – zarówno od lekarza, jak i podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, w którym został wystawiony formularz ZUS ZLA – udostępnienia źródłowej dokumentacji medycznej ubezpieczonego lub chorego członka rodziny oraz wyjaśnień i informacji w sprawie (zmieniony art. 59 ust. 3 ustawy zasiłkowej). Lekarzowi, który odmówi wglądu do dokumentacji, ZUS będzie mógł cofnąć upoważnienie do wystawiania zwolnień lekarskich na okres do trzech miesięcy (zmieniony ust. 2 art. 60 ustawy zasiłkowej).

Nowelizacja usprawnia również obieg informacji pomiędzy ZUS a organami samorządu zawodowego, izbami lekarskimi oraz jednostkami służby zdrowia. Ułatwia mu również dostęp do danych zgromadzonych w rejestrach lekarzy i lekarzy felczerów prowadzonych przez Naczelną Izbę Lekarską oraz okręgową radę lekarską.

Nadal kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem będą mogli przeprowadzać płatnicy składek (uprawnieni do wypłaty zasiłków) i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przepisy wskazują jednoznacznie, że uprawnienie do kontrolowania dotyczy zarówno zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, jak i zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny. Ponadto doprecyzowano, że kontrolą mogą być obejmowane również osoby po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Inspektorzy ZUS uzyskają również prawo do legitymowania osoby kontrolowanej w celu ustalenia jej tożsamości oraz do odbierania od niej informacji związanych ze sprawą (dodany art. 68a ustawy zasiłkowej). Jednocześnie nowe przepisy uszczegółowiają zasady dokonywania kontroli, kładąc nacisk na poszanowanie prywatności osoby kontrolowanej i jej domowników.

Opisane zmiany wejdą w życie 13 kwietnia 2026 r. ©℗