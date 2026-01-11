Każdy przedsiębiorca, który w 2025 roku opłacał składki, otrzyma szczegółowe zestawienie pokazujące, czy jego konto w ZUS wykazuje nadwyżkę, niedobór środków, czy saldo zerowe. W raporcie znajdzie się również informacja o łącznej kwocie wpłaconych składek oraz o tym, na jakie zobowiązania zostały one rozliczone. Osoby spłacające zadłużenie w systemie ratalnym dowiedzą się także, jaka część zobowiązania pozostała jeszcze do uregulowania.

ZUS uwzględnia w nim wyłącznie te deklaracje oraz wpłaty, które zostały zaksięgowane na koncie płatnika najpóźniej do 31 grudnia 2025 r. Wszelkie korekty dokumentów lub przelewy wykonane po tej dacie nie będą widoczne w informacji — aktualne saldo można jednak na bieżąco sprawdzić po zalogowaniu się do eZUS.

Na obowiązkowe obciążenia składają się m.in.:

składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz dobrowolne chorobowe),

składka zdrowotna, której sposób wyliczania zależy od formy opodatkowania,

składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Trzy możliwe scenariusze

Po analizie rozliczeń ZUS informuje przedsiębiorców o jednym z trzech stanów konta:

saldo zerowe – wszystkie składki zostały opłacone prawidłowo,

niedopłata – na koncie widnieje zaległość,

nadpłata – wpłacono więcej, niż wynikało z zobowiązań.

Informacja ta ma istotne znaczenie finansowe i prawne, dlatego warto sprawdzić ją niezwłocznie po otrzymaniu.

Co zrobić jeśli masz niedopłatę składek?

Zaległość wobec ZUS, nawet niewielka, oznacza narastające odsetki. Są one liczone od dnia, w którym składka powinna zostać opłacona. Co więcej, dług w ZUS może uniemożliwić uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu, potrzebnego np. przy kredycie, leasingu czy udziale w przetargach.

Najprostszym rozwiązaniem jest uregulowanie brakującej kwoty razem z najbliższą wpłatą bieżących składek, powiększoną o należne odsetki (ich wysokość można sprawdzić w kalkulatorze odsetkowym ZUS). ZUS zachęca, by - jeśli jednorazowa spłata jest niemożliwa -złożyć wniosek o rozłożenie należności na raty. "Więcej informacji na ten temat udzieli Ci doradca ds. ulg i umorzeń. Przedstawi on najkorzystniejsze warunki spłaty zadłużenia, pomoże wypełnić wniosek i skompletować niezbędne dokumenty. Z doradcą możesz skontaktować się telefonicznie pod specjalnym numerem albo możesz umówić się na e-wizytę" - informuje ZUS.

Nadpłata na koncie — co można z nią zrobić?

Pozytywny bilans oznacza, że przedsiębiorca wpłacił do ZUS zbyt dużą kwotę. Taka sytuacja często wynika z korekt deklaracji, błędów w obliczeniach lub pomyłek przy przelewie.

Nadpłatę można:

zaliczyć na poczet przyszłych składek (to rozwiązanie stosowane automatycznie),

odzyskać w formie przelewu, składając wniosek o zwrot (formularz RZS-P) przez eZUS.

Warto pamiętać, że ZUS zwróci środki wyłącznie wtedy, gdy na koncie płatnika nie występują inne zaległości — w przeciwnym razie nadpłata zostanie przeznaczona na ich pokrycie.

Aby otrzymać zwrot od ZUS, złóż wniosek (na formularzu RZS-P). Nadpłata zostanie zwrócona wyłącznie na numer rachunku bankowego, które jest zapisane na twoim koncie płatnika w ZUS.