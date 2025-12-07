Od czego zależy wysokość składek ZUS?

Wysokość składek ZUS, czyli składek na ubezpieczenie społeczne tj. emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, a także składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, i ubezpieczenie zdrowotne, zależą przede wszystkim od minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz od przeciętnego wynagrodzenia. To one mają bowiem bezpośredni wpływ na podstawę wymiaru składek.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalana jest corocznie przez Radę Ministrów, na podstawie propozycji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 roku, wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2026 roku wyniesie 4806 zł brutto. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne ma zaś wynieść 9420 zł. Oznacza to także wzrost składek ZUS.

Składki ZUS 2026

Przedsiębiorcy, którzy w 2026 roku opłacać będą pełny ZUS, nazywany też dużym ZUSem, mocno odczują wzrost składek ZUS. Skoro prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2026 roku wynosi 9420 zł, a podstawą obliczania składek jest jego 60 proc., czyli 5652 zł, to składki na ubezpieczenie społeczne i pozostałe fundusze wyniosą:

nazwa składki wysokość w 2026 roku składka emerytalna 19,52 proc. 1103,27 zł składka rentowa 8 proc. 452,16 zł składka chorobowa 2,45 proc. 138,47 zł składka wypadkowa 1,67 proc. 94,39, zł Fundusz Pracy 2,47 proc. 138,47 zł

Ważne Oznacza to, że przedsiębiorca zapłaci łącznie do ZUS składki w wysokości 1926,76 zł, co daje 152,80 zł więcej niż 2025 roku.

Należy dodatkowo pamiętać o składce zdrowotnej. W przypadku przedsiębiorców rozliczających się według zasad skali podatkowej i podatku liniowego, jej minimalna wysokość uzależniona jest od minimalnego wynagrodzenia za pracę i wynosi 9 proc. podstawy wymiaru składki. Skoro w 2026 roku będzie to 100 proc. wynagrodzenia, to minimalna składka dla wyniesie 432,54 zł. Dla przedsiębiorców korzystających z ryczałtu nadal uzależniona będzie od wielkości przychodów.

Jakie składki w 2026 roku dla małej firmy?

Wzrost składek na ZUS w 2026 roku odczują także przedsiębiorcy, korzystający z tzw. małego ZUS plus. Rozwiązanie to pozwala na opłacanie niższych składek na ubezpieczenie społeczne po spełnieniu określonych ustawowo warunków, przede wszystkim dotyczącego maksymalnych przychodów osiąganych w poprzednim roku kalendarzowym. Ile będą wynosić składki ZUS dla małej firmy przy założeniu małego ZUS plus?

nazwa składki wysokość w 2026 roku składka emerytalna 281,44 zł składka rentowa 115,34 zł składka chorobowa 35,32 zł składka wypadkowa 24,08 zł

Ważne Przedsiębiorca odprowadzi zatem składki w łącznej wysokości 456,18 zł, co oznacza wzrost o 13,28 zł względem 2025 roku.

A jakie składki dla nowych przedsiębiorców w 2026 roku? Należy pamiętać, ze nowopowstałe firmy mogą skorzystać z tzw. ulgi na start, która oznacza zwolnienie z opłacania składek do ZUS przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Wyjątkiem jest jedynie konieczność opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wynosi ona:

dla skali podatkowej – 9 proc. podstawy wymiaru składki;

dla podatku liniowego – 4,9 proc. podstawy wymiaru składki;

dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – 9 proc. zryczałtowanej podstawy wymiaru składki;

dla karty podatkowej – 9 proc. z 75 proc. minimalnego wynagrodzenia w danym roku.

FAQ

Co wpływa na wysokość składek do ZUS?

Wysokość składek do ZUS odprowadzanych przez przedsiębiorców zależy od minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Czy składki ZUS w 2026 roku będą wyższe?

Tak, wzrosną one o 152,80 zł w stosunku do 2025 roku.

Czy przedsiębiorcy, korzystający z małego ZUS plus też odprowadzą więcej składek do ZUS?

Tak, wysokość składek przedsiębiorców, którzy korzystają z małego ZUS plus, zapłacą więcej o 13,28 zł w stosunku do 2025 roku.

