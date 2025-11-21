Za uchwaleniem ustawy zagłosowało 439 posłów, nikt nie był przeciw, a od głosu wstrzymała się jedna osoba.

Chodzi o nowelizację ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Celem ustawy jest umożliwienie funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej zaliczenia pracy w Krajowej Administracji Skarbowej do wysługi lat. Zmiana dotyczy osób, które zostały zwolnione ze służby i przeniesione do pracy w KAS po utworzeniu tej instytucji, a następnie zostały przywrócone do służby w SCS.

„Zmiany przepisów dotyczą sytuacji prawnej funkcjonariuszy, których stosunek służbowy przekształcił się w stosunek pracy, (...) oraz którzy następnie podjęli służbę w Służbie Celno-Skarbowej w wyniku przeniesienia do niej (...). Projektowane przepisy pozwalają zaliczyć jako okres równorzędny ze służbą okres zatrudnienia w jednostce organizacyjnej KAS (...). Dzięki zaliczeniu ww. okresu do wysługi emerytalnej świadczenie emerytalne funkcjonariuszy po zwolnieniu ze służby będzie uwzględniało również okres pracy w KAS po przekształceniu stosunku służbowego w stosunek pracy, a przed ponownym mianowaniem do służby w Służbie Celno-Skarbowej, w wymiarze nie większym niż 7 lat” – wskazano w uzasadnieniu do ustawy.

W ustawie jest także mowa o zaliczeniu jako równorzędnych ze służbą okresów zatrudnienia w Służbie Celnej, przypadających w okresie od dnia 1 września 2003 r. do dnia 30 czerwca 2010 r., w przypadku osób przeniesionych do izby celnej.

Warunkiem zaliczenia wyżej wymienionych okresów jako równorzędnych ze służbą w Służbie Celnej lub Służbie Celno-Skarbowej będzie złożenie przez funkcjonariusza albo emeryta, w terminie do 30 czerwca 2026 r. wniosku w tej sprawie do odpowiedniej jednostki KAS.

Ponadto nowe przepisy przewidują możliwość ponownego ustalenia wysokości emerytury w przypadku funkcjonariusza, który przeszedł na emeryturę przed dniem wejścia w życie ustawy i uzyska zaświadczenie potwierdzające prawo do zaliczenia wskazanych okresów zatrudnienia do okresów równorzędnych ze służbą, jeżeli w odniesieniu do tych okresów nie zostało ustalone prawo do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przy czym ponowne ustalenie wysokości emerytury nastąpi na wniosek emeryta, jeżeli jego emerytura wynosi mniej niż 75 proc. podstawy jej wymiaru.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2026 r. (PAP)

