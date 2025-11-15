Dziś jest 15 listopada 2025 roku, więc zostało dokładnie 15 dni na złożenie wniosku o 300 zł z programu szkolnej wyprawki. Po 30 listopada prawo do świadczenia na ten rok szkolny wygasa.

Zostało 15 dni na 300 zł na dziecko – co dokładnie kończy się 30 listopada?

Świadczenie 300 zł na wyprawkę szkolną to jednorazowe wsparcie w ramach programu Dobry Start, które rodzic lub opiekun może otrzymać raz w roku na ucznia rozpoczynającego rok szkolny. Termin składania wniosków jest sztywny: od 1 lipca do 30 listopada. Liczy się wyłącznie data wpłynięcia wniosku do ZUS.

Po 30 listopada świadczenie przepada bez możliwości odwołania, przywrócenia terminu czy dopisania wstecz. System nie „widzi” dziecka, jeśli nie ma wniosku – nawet gdy faktycznie uczy się w polskiej szkole.

Ważne Wyjątek dotyczy wyłącznie pełnoletnich uczniów powyżej 20. roku życia, którzy dopiero po 30 listopada otrzymają orzeczenie o niepełnosprawności – w takim przypadku można złożyć wniosek po terminie.

Komu przysługuje 300 zł na wyprawkę szkolną w 2025 roku?

Świadczenie Dobry Start nie zależy od dochodu – przysługuje każdej rodzinie, która spełnia warunki dotyczące wieku i statusu ucznia. Pieniądze można dostać, jeśli dziecko:

uczy się w szkole,

ma do 20 lat ,

, ma do 24 lat, jeśli posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

Program obejmuje uczniów szkół:

podstawowych,

ponadpodstawowych,

artystycznych,

innych szkół realizujących obowiązek nauki.

300 zł nie przysługuje na :

dzieci w przedszkolu (w tym w „zerówce” przedszkolnej),

studentów,

osoby, które nie mają już statusu ucznia,

uczniów, którzy uczą się za granicą i nie spełniają warunków programu.

300 plus 2025: Dlaczego tylu rodziców wciąż nie złożyło wniosków?

Każdego roku powtarza się ten sam schemat: większość z nas odkłada wniosek o 300 plus na wyprawkę szkolną „na później”. Powody najczęściej są banalne:

„To tylko 300 zł, zdążę później”.

„Nie wiem, jak to zrobić online”.

„Myślałem, że przyjdzie automatycznie jak 800+”.

„Zrobię to po weekendzie, jak będzie chwila”.

I nagle okazuje się, że mamy drugą połowę listopada. ZUS nie rozpatruje spóźnionych próśb. Jeśli nie złożysz wniosku do 30 listopada, świadczenie przepada.

Gdzie i jak najszybciej złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start (300 plus)?

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie. Do wyboru są:

bankowość elektroniczna,

PUE ZUS,

aplikacja mobilna mZUS,

portal Emp@tia.

Cały proces wygląda podobnie:

Logujesz się do banku, PUE lub aplikacji mZUS. Wybierasz wniosek o świadczenia rodzinne / 300 zł. Uzupełniasz dane rodzica i dziecka. Wpisujesz nazwę szkoły i numer konta. Wysyłasz formularz. Otrzymujesz potwierdzenie złożenia.

Rodzice, którzy składają wniosek przez bank lub Emp@tię, otrzymują automatycznie zakładany profil na PUE ZUS – tam trafiają wszystkie wiadomości i prośby o uzupełnienia.

Jak złożyć wniosek o 300 plus w 15 minut – najprostsze metody

Najłatwiejszą ścieżką jest zazwyczaj bank, bo większość danych jest podpowiadana automatycznie. Wystarczy dopisać szkołę i numer konta. W aplikacji mZUS proces przebiega jak w kreatorze – krok po kroku system prowadzi przez kolejne pola. W PUE ZUS można dokładnie przejrzeć cały wniosek, poprawić go lub uzupełnić załączniki, gdy ZUS poprosi o dodatkowe dokumenty.

Terminy wypłat 300 plus w 2025 roku: kiedy ZUS przeleje pieniądze?

Kwota świadczenia jest stała – 300 zł na ucznia raz w roku. Natomiast termin wypłaty zależy od daty złożenia wniosku:

wnioski złożone do 31 sierpnia – wypłata do końca września,

– wypłata do końca września, wnioski złożone we wrześniu i październiku – wypłata do 2 miesięcy od daty złożenia,

– wypłata do 2 miesięcy od daty złożenia, wnioski złożone w listopadzie – wypłata również do 2 miesięcy, czyli nawet w styczniu.

Najważniejsze jest to, aby sam wniosek trafił do ZUS najpóźniej 30 listopada.

Harmonogram wypłat 300 plus w pigułce

Kiedy składasz wniosek Kiedy pieniądze są na koncie Co jeśli się spóźnisz? Do 31 sierpnia Do 30 września Nic – wszystko zgodnie z procedurą We wrześniu–październiku Do 2 miesięcy od złożenia Świadczenie nadal przysługuje W listopadzie (do 30.11) Do 2 miesięcy – nawet w styczniu Wniosek jest ważny, wypłata będzie Po 30 listopada Brak wypłaty Świadczenie przepada (poza wyjątkami dot. niepełnosprawności)

Kto może złożyć wniosek o 300 plus na dziecko, a kto nie?

Wniosek mogą złożyć:

rodzice,

rodzic faktycznie opiekujący się dzieckiem,

rodzice w opiece naprzemiennej (po 150 zł każdy),

opiekun prawny,

opiekun faktyczny,

pełnoletni uczeń niepozostający na utrzymaniu rodziców,

osoba usamodzielniana,

rodzina zastępcza lub dyrektor placówki.

Wniosek zawsze składa jedna osoba – jeśli wpłyną dwa, ZUS ustala, kto faktycznie opiekuje się dzieckiem.

Kto nie dostanie 300 zł, nawet jeśli złoży wniosek o świadczenie Dobry Start?

Świadczenie nie przysługuje:

dzieciom w przedszkolu ,

, uczniom, którzy ukończyli 20 lat i nie mają orzeczenia ,

, uczniom powyżej 24 lat (nawet z orzeczeniem),

(nawet z orzeczeniem), studentom ,

, osobom, które nie mają statusu ucznia ,

, rodzinom, które nie spełniają warunków pobytowych lub edukacyjnych.

300 plus 2025: Dzieci z niepełnosprawnością – zasady i wyjątki

W przypadku uczniów z orzeczeniem:

świadczenie przysługuje do 24. roku życia ,

, trzeba dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności ,

, jeśli uczeń ma powyżej 20 lat i orzeczenie zostanie wydane dopiero po 30 listopada – można złożyć wniosek po terminie.

To jedyny przypadek, w którym ZUS przyjmuje dokumenty po zamknięciu systemu.

Czy 300 zł może zająć komornik? Czy trzeba je wykazać w PIT?

Pieniądze z programu wyprawkowego są wolne od podatku, nie wliczają się do dochodu i nie podlegają egzekucji komorniczej. To świadczenie, które trafia do rodziny niezależnie od zadłużenia rodzica.

Najczęstsze błędy we wnioskach o świadczenie Dobry Start (300 plus)

Rodzice najczęściej mylą:

numer konta bankowego,

PESEL dziecka,

nazwę szkoły,

adres e-mail lub telefon.

Jeśli wniosek wymaga uzupełnienia, ZUS wysyła wiadomość na PUE ZUS. Warto zaglądać do skrzynki, żeby nie przeoczyć prośby o poprawki.

300 plus 2025: Najczęstsze pytania rodziców o świadczenie Dobry Start

Czy muszę składać wniosek co roku?

Tak, co roku wniosek wypełnia się od nowa.

Czy 300 zł przyjdzie automatycznie, jak 800+?

Nie. 300 zł wymaga osobnego wniosku.

Czy mogę wydać pieniądze tylko na podręczniki?

Nie – możesz wydać je na dowolne potrzeby związane z dzieckiem.

Czy mogę poprawić wniosek?

Tak, możesz złożyć nowy wniosek albo uzupełnić dokumenty przez PUE ZUS.

Podstawa prawna i dokumenty