W 2025 roku w Polsce rusza program „Mój Rower Elektryczny”, mający na celu wsparcie zakupu rowerów elektrycznych poprzez dofinansowanie. Program jest inicjatywą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i ma na celu promowanie ekologicznego transportu oraz redukcję emisji zanieczyszczeń.

Program "Mój Rower Elektryczny"

Program „Mój Rower Elektryczny” stanowi istotny krok w kierunku promowania zrównoważonego transportu w Polsce. Dzięki dofinansowaniu zakupu rowerów elektrycznych, więcej osób będzie miało możliwość korzystania z ekologicznych środków transportu, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza i zdrowia publicznego. Szczegółowe informacje na temat programu będą dostępne na stronie internetowej NFOŚiGW.

Głównym celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wspieranie zakupu rowerów elektrycznych, co ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza i promowania zdrowego trybu życia. Program ma również na celu rozwój dobrych praktyk transportowych wśród uczestników ruchu drogowego.

Budżet programu wynosi 50 milionów złotych. Beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 4 500 złotych na zakup nowego roweru elektrycznego, elektrycznego roweru transportowego (cargo) lub elektrycznego wózka rowerowego. Wysokość dofinansowania może się różnić w zależności od rodzaju pojazdu i jego przeznaczenia. Program jest skierowany do różnych grup odbiorców, w tym osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz rzedsiębiorców

Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne oraz procedury aplikacyjne zostaną określone w oficjalnych dokumentach programu, które będą dostępne na stronie NFOŚiGW. Aby skorzystać z dofinansowania, zakupiony rower elektryczny musi spełniać następujące warunki: być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą zakupu, poosiadać odpowiednie certyfikaty i homologacje oraz spełniać określone normy techniczne i bezpieczeństwa

Proces aplikacyjny

Proces aplikacyjny będzie prowadzony przez NFOŚiGW. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać za pośrednictwem dedykowanej platformy internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące terminów składania wniosków, wymaganych dokumentów oraz procedury oceny zostaną opublikowane na stronie internetowej NFOŚiGW.

W ramach przygotowań do uruchomienia programu, NFOŚiGW przeprowadził konsultacje społeczne, które trwały od 4 do 18 lipca 2024 roku. W trakcie konsultacji zgłoszono ponad 500 uwag, dotyczących m.in. wysokości dofinansowania, rozszerzenia wsparcia na używane rowery elektryczne oraz uproszczenia procedur aplikacyjnych. Uwagi te są obecnie analizowane i mogą wpłynąć na ostateczny kształt programu.

Korzyści z rowerów elektrycznych

Rower elektryczny to pojazd zeroemisyjny w czasie jazdy – nie emituje spalin ani hałasu. W miastach zatłoczonych ruchem drogowym staje się doskonałą alternatywą dla samochodu, przyczyniając się do zmniejszenia korków i poprawy jakości powietrza. Koszty eksploatacji roweru elektrycznego są znacznie niższe niż samochodu – naładowanie baterii do pełna kosztuje zaledwie kilkadziesiąt groszy. Do tego odpadają wydatki na paliwo, parking, ubezpieczenie czy przeglądy techniczne.

Dzięki elektrycznemu wsparciu rowerzysta łatwiej pokonuje wzniesienia, wiatr przeciwny czy dłuższe dystanse – bez dużego zmęczenia. To idealne rozwiązanie dla seniorów, osób mniej sprawnych fizycznie czy tych, którzy nie chcą się spocić jadąc do pracy. Mimo wspomagania, jazda na rowerze elektrycznym nadal angażuje ciało – poprawia kondycję, pracę serca i mięśni. Badania wykazują, że użytkownicy rowerów elektrycznych jeżdżą częściej i dalej niż ci, którzy korzystają z tradycyjnych rowerów.

E-bike łączy zalety roweru i motoroweru – umożliwia szybki i elastyczny transport, omijając korki, a jednocześnie nie wymaga specjalnych stacji ładowania czy prawa jazdy (jeśli nie przekracza mocy 250 W i wspomaga tylko do 25 km/h). Istnieją również elektryczne rowery cargo – z platformą lub skrzynią ładunkową, które mogą służyć jako środek transportu dzieci, zakupów, a nawet towarów dla firm logistycznych czy kurierskich. Dla rodzin to praktyczna alternatywa dla drugiego samochodu.