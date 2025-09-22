ZNP z okręgu łódzkiego alarmuje, że uczniowie polskich szkół nie są odpowiednio przygotowani na wypadek sytuacji kryzysowych, takich jak chociażby ostatni nalot rosyjskich dronów. Według związkowców nauczyciele powinni mieć dostęp do większej ilości informacji dotyczących zarządzania kryzysowego, aby mogli odpowiednio przygotować uczniów. Ministerstwo Edukacji Narodowej również zapowiada powstanie specjalnego podręcznika dla uczniów, w których mogliby znaleźć odpowiednie informacje dotyczące działań w przypadku kryzysów.

ZNP: brakuje odpowiednich procedur w szkołach na wypadek sytuacji kryzysowych

"W związku z nocnym wtargnięciem dronów na terytorium Polski, w tym na obszar województwa łódzkiego, ZNP Okręg Łódzki wyraża głębokie zaniepokojenie brakiem jasnych i jednolitych procedur postępowania w placówkach oświatowych w przypadku zagrożeń powietrznych, takich jak atak dronów, naruszenie przestrzeni powietrznej czy inne sytuacje kryzysowe o charakterze militarnym lub terrorystycznym" - napisali łódzcy związkowcy ZNP cytowani przez platformę edukacyjną operon.pl.

Szkoły zdaniem członków ZNP powinny być lepiej przygotowane na zagrożenia powietrzne, a uczniowie oraz nauczyciele powinni być poddawani cyklicznym szkoleniom kryzysowym. Wśród postulatów pojawiło się również wyposażenie szkół w systemy ostrzegania i zintegrowanie ich z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Łódzkie ZNP uważa również, że zmiany powinny dotknąć przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa a program powinien być rozszerzony o zagrożenia terrorystyczne i wojskowe.

MEN zapowiada wydanie nowego podręcznika na sytuacje kryzysowe

Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało już dyspozycje kuratoriom oświaty jak rozmawiać z uczniami o sytuacji kryzysowych. Wśród najważniejszych wytycznych pojawiają się następujące wskazówki:

Należy zachować spokój i okazywać uczniom wsparcie emocjonalne.

Trzeba sprawdzić, co uczeń już wie o sytuacji oraz jakie budzi ona emocje, pytając o obawy i poczucie bezpieczeństwa.

Informacje oraz język powinny być dostosowane do wieku i możliwości poznawczych dziecka.

Powinny być przypominane zasady bezpieczeństwa oraz sygnały alarmowe istotne w sytuacjach kryzysowych.

Konieczne jest korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych i wiarygodnych źródeł, np. publikowanych na portalu gov.pl.

Uczniów należy uwrażliwiać na fałszywe informacje pojawiające się w internecie i uczyć sposobów ich rozpoznawania.

Szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała również, że trwają już prace nad specjalnym podręcznikiem przeznaczonym na sytuacje kryzysowe. Poradnik będzie przygotowany wspólnie przez MEN oraz MSWiA.