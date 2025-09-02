Lubnauer: cyfryzacja polskich szkół ruszy w 2025 roku

Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer zapowiedziała podczas otwarcia Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie robotyki w Lublinie, że w roku szkolnym 2025/2026, ministerstwo będzie masowo cyfryzować polską szkołę. Jak poinformowała, dzięki środkom z KPO, do placówek trafi sprzęt o wartości ok. 4 mld zł.

- Polska szkoła musi się zmieniać, bo zmienia się świat. Inni są uczniowie, którzy przychodzą do tej szkoły, inne są zawody, które się kształtują, inne wymagania pracodawców. Coraz częściej mówi się, że nie jest kluczowa wiedza, którą wyniesiemy ze szkoły, ale to, czy z tej wiedzy umiemy korzystać - powiedziała wiceszefowa MEN.

Nowoczesne pracownie STEM w szkołach ponadpodstawowych

W polskich szkołach powstanie 12 tys. pracowni sztucznej inteligencji. Będą one wyposażone w sprzęt i oprogramowanie, które mają umożliwić wykorzystanie AI do nauczania wielu przedmiotów i „pozwolić młodym ludziom zrozumieć, jak sztuczna inteligencja może w przyszłości wpłynąć na świat i nauczyć się jej zanim ona będzie realnie potrzebna masowo w pracy”.

Cyfryzacja nie ominie szkół ponadpodstawowych. Jak zapewniała wiceministra, powstanie w nich cztery tys. pracowni STEM – robotycznych, przyrodniczych, prototypowo-projektowych. Poza tym do szkół trafi około 735 tys. laptopów i tabletów.

Branżowe Centra Umiejętności – inwestycja w kadry przyszłości

Lubnauer uczestniczyła w otwarciu Branżowego Centrum Umiejętności (BCU) w Dziedzinie Zawodowej Robotyka, które powstało w budynku Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie. Centrum ma być miejscem nauki dla uczniów szkoły, ale także studentów i nauczycieli. Zgodnie z założeniami, do końca roku szkolnego 2025/2026, z oferty BCU skorzysta co najmniej 200 uczestników, w tym 120 osób dorosłych spoza kadry nauczycielskiej, 60 osób młodych oraz 20 nauczycieli. Koszt powstania Centrum to 15 mln zł, z czego większość sfinansowano ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Wiceministra zapowiedziała podczas otwarcia powstanie 127 BCU z różnych dziedzin m.in. rolnictwa, technologii żywności czy mechatroniki.