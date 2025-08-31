Kiedy jeszcze do szkoły chodziły moje własne dzieci, nie byłem, jak mi się zdaje, rodzicem postępowym. Seks w szkole ograniczałbym do lekcji biologii, a lekcje, podczas których chłopaki nakładałyby sukienki, by mieć impuls do refleksji nad wyborem własnej drogi życiowej, ograniczałbym do zajęć bardzo pozaszkolnych. Tyle że dzisiaj świat dzieci i młodzieży wymknął się rodzicom. Spór o obowiązkowość edukacji „zdrowotnej” jest sporem z poprzednich sezonów. „Świństwa”, o których uczenie oskarżył resort były minister edukacji, Przemysław Czarnek, nawet gdyby były w szkole uczone, byłyby niczym w porównaniu ze świństwami, które przeciętny piątoklasista wnosi codziennie do szkoły – wraz ze swoim smartfonem, który najprawdopodobniej dostał na urodziny od kochających rodziców.

No właśnie. Jeżeli jest jakaś poruszająca nutka wokół „edukacji zdrowotnej”, to taka, że wprowadzenia tego przedmiotu nie żądali od ministerstwa rodzice. W konsekwencji to przedmiot na pół gwizdka, który przykryje szkolna rutyna. Bo program wielu przedmiotów jest przeładowany i przedmioty tzw. dziwne (wychowanie obywatelskie, przedsiębiorczość, plastyka, religia itd.) zawsze spadają do drugiej ligi. Nie pomoże w poważnym traktowaniu nowego przedmiotu fakt, że wskutek gromkich deklaracji PiS nowy może być on pierwszym do likwidacji po nowych wyborach – jak zdarzyło się to Historii i Teraźniejszości, jedynej może cennej innowacji w szkole przeprowadzonej przez PiS.

Tak, przedmiot będący oczkiem w głowie pani ministry jest wprowadzany tak, jak zwykle wprowadza się w Polsce zmiany edukacyjne – odgórnie.

Minister edukacji jak menadżer, nauczyciele jak robotnicy

Wielokrotnie wielu znawców ubolewało nad tym, że kolejni włodarze ministerstwa edukacji nie podejmują się roli liderów, lecz właścicieli firmy. Lider przede wszystkim dba o to, co już dzieje się dobrego w firmie i swoją aktywnością stara się nadać energii już istniejącemu, zmienionemu kursowi. Właściciel zbiera menedżerów, dyktuje im światłe pomysły, a ci mają wprowadzić je w życie. W tej pierwszej wizji nauczyciele są tym zarządzanym przedsiębiorstwem, w tej drugiej są jej robotnikami.

Będąc realistą, trzeba uznać, że model zarządzania poprzez wymyślanie przez mądrą górę nowych, światłych rozporządzeń trwa i będzie trwać. Niewielki zapał rodziców do zajmowania się edukacją „tak w ogóle”, a nie tylko edukacją własnych dzieci, powoduje, że nawet trudno byłoby dzisiaj o wspólną, rodzicielsko-ministerialną krucjatę „zdrowotną”, „obywatelską” czy „smartfonową”. Niespecjalnie też do roli współpracownika ministerstwa garną się związki zawodowe, wciąż najważniejsza organizacja reprezentująca świat szkolnej pracy.

Spór o edukację zdrowotną dla szkoły jałowy, dla polityków pożyteczny

Zostaje zatem, jak zawsze, coś wymyślić w MEN, a potem coś wprowadzić. Ten modus operandi ma swoje koszty: kiedy „coś” porusza jakąś nutę w społeczeństwie, może się zdarzyć, że pociąg ze zmianami staje. Tak będzie, jak się zdaje, z projektem wyzwolenia szkoły z prac domowych. Nieoczekiwanie wyszło na to, że ludzie chcą, by ich dzieci odrabiały prace domowe (z czego najbardziej cieszą się chyba twórcy sztucznej inteligencji, bo zarówno produkcja, jak i sprawdzanie prac domowych nieuchronnie znajdą się w łapach AI). W wypadku edukacji zdrowotnej sprzeciwu wobec komponentu „zdrowie seksualne” można się było nawet spodziewać. Tyle że taki sprzeciw, chociaż dla szkoły jałowy i bzdurny, dla politycznych starć jest pożyteczny. Tu postępowi edukatorzy, tam Ciemnogród – jest bach!, szafa gra.

Nie ma jednak wątpliwości, że świat młodych jest światem, jak w konserwatywnej bajce, bardzo wielu zagrożeń związanych z przebodźcowaniem. Ochrona dzieci i młodzieży powinna być priorytetem rodziców, szkół, ministerstwa i wreszcie po prostu polityków. Edukacja prowadzona konsekwentnie, ale ze zmienną podstawą programową - bo świat tak szybko się zmienia – i w warunkach nieustannie ucieranego kompromisu co do zakresu i metod, jest wielokrotnie bardziej potrzebna niż inne przedmioty.