mObywatel przejmie funkcje elektronicznych dzienników w szkołach? MEN analizuje taką możliwość. Oznaczałaby ona 40 mln zł oszczędności dla samorządów.

Dyskusja o e-dziennikach

Na początku roku szkolnego 2024/2025 w internecie rozgorzała dyskusja na temat płatnych funkcji jednego z największych operatorów e-dziennika w Polsce. Od 1 listopada aplikacja eduVULCAN będzie częściowo płatna, co zostało zinterpretowane jako ogólne wprowadzenie opłat za korzystanie z e-dzienników. Na fali tego oburzenia okazało się, że MEN pracuje nad możliwością wykorzystania aplikacji mobilnej mObywatel do świadczenia wybranych usług dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Obecnie na polskim rynku działa kilku operatorów oferujących działanie elektronicznego dziennika. Są to: Vulcan, Librus, Eszkola24, Helion i mobiDziennik. Większość szkół korzysta z dwóch pierwszych narzędzi. Mogą one funkcjonować na równi z dziennikiem papierowym lub jako jedyny sposób prowadzenia dokumentacji. Jak wynika z treści rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom do dziennika elektronicznego w zakresie dotyczącym ich dzieci. Zapisy rozporządzenia nie precyzują, w jaki sposób to wymaganie ma być zrealizowane: czy za pośrednictwem przeglądarki internetowej, czy aplikacji mobilnej. Decyduje o tym organ prowadzący szkołę, ponieważ to on podejmuje decyzję o korzystaniu z dziennika elektronicznego w prowadzonych przez siebie szkołach i to organ prowadzący zawiera w tej sprawie stosowną umowę z wybranym dostawcą takiego rozwiązania.

e-dzienniki bezpłatne, ale nie darmowe

Umożliwienie rodzicom bezpłatnego wglądu do e-dziennika nie oznacza, że jest on darmowy. Jak pisał w zeszłym roku „Dziennik Gazeta Prawna” koszt funkcjonowania e-dzienników to około 40 mln zł rocznie. Wszystko to zrodziło pytania o potrzebę stworzenia centralnego e-dziennika.

Pytane przez posłów o to Ministerstwo Edukacji Narodowej odpowiada, że w chwili obecnej nie są prowadzone prace nad stworzeniem bezpłatnej platformy do komunikacji rodziców ze szkołą, obejmującej również bezpłatną aplikację mobilną. Jednak wraz z Ministerstwem Cyfryzacji, MEN prowadzi analizy dotyczące możliwości wykorzystania aplikacji mobilnej mObywatel do świadczenia wybranych usług dla uczniów, nauczycieli i rodziców.