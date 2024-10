Ministerstwo Nauki nie planuje kolejnego przedłużenia terminu ukończenia studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020. Postępowania muszą zakończyć się do 31 grudnia 2024. Niezakończone przewody zostaną umorzone lub zamknięte.

Studia doktoranckie do końca 2024

Ministerstwo Nauki zostało zapytane, czy w związku z przejściem przez Polskę fali powodziowej, jest planowane przedłużenie terminu zakończenia studiów doktoranckich rozpoczętych przed rokiem akademickim 2019/2020. Jak wyjaśnia wiceminister Maciej Gdula: "odnosząc się ze zrozumieniem do argumentów podnoszonych przez środowisko naukowo-akademickie (w tym doktorantów) podnoszące kwestię panującej pandemii i związanych z nią trudności w prowadzeniu badań naukowych, odbywaniu kwerend bibliotecznych itp., trzykrotnie wydłużono termin finalizacji przedmiotowych postępowań awansowych, tj. z dnia 31 grudnia 2021 r. na dzień 31 grudnia 2022 r., następnie na dzień 31 grudnia 2023 r. i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2024 r. Powyższe oznacza, że przewody doktorskie mogą być procedowane przez co najmniej pięć lat i osiem miesięcy."

Co mogą zrobić doktoranci?

Co mają zrobić doktoranci, których przewody są zagrożone? Ministerstwo radzi, by zamykali je i wszczynali nowe postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na podstawie przygotowywanej już rozprawy. "W przypadku uczestnika studiów doktoranckich takie postępowanie wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora i musiałoby to nastąpić w trakcie trwania studiów doktoranckich" - czytamy w wyjaśnieniach ministerstwa.

W takim wypadku nie powinna być pobierana opłata za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora. Zdaniem Ministerstwa Nauki nie pobiera się jej od osoby, która w ramach kształcenia na studiach doktoranckich – a więcej mając status uczestnika studiów doktoranckich – złożyła rozprawę doktorską.

"Tym samym, w przypadku wszczęcia (nowego) postępowania w sprawie nadania stopnia doktora - już na podstawie aktualnie obowiązującej, tj. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, i złożenia rozprawy przygotowanej w ramach studiów doktoranckich, mając status uczestnika studiów doktoranckich, procedura awansowa jest bezpłatna, nawet jeśli zakończy się po 31 grudnia 2024 r." - wyjaśnia wiceminister Maciej Gdula.

Ta interpretacja nie dotyczy osób, które zaczęły przygotowywać rozprawę doktorską w ramach studiów doktoranckich, a następnie zostały z nich skreślone, przez co prace nad rozprawą są/będą kontynuowane już w trybie eksternistycznym oraz osób, które w czasie trwania studiów doktoranckich nie wszczęły postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, natomiast uczyniły to dopiero po skreśleniu ich z tychże studiów i w konsekwencji rozprawa doktorska przygotowywana jest/będzie wyłącznie w trybie eksternistycznym (a nie w ramach kształcenia na studiach doktoranckich).

Doktoranci, którzy utracą status uczestnika studiów doktoranckich z dniem 31 grudnia 2024 r. będą mogły wszcząć postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym