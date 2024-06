Projekt noweli ustawy o szkolnictwie wyższym ma być gotowy w lipcu – zapowiedział w środę minister nauki Dariusz Wieczorek. Dodał, że jego najważniejsze punkty dotyczą m.in. jakości kształcenia i sytuacji bytowej studentów.

Podsumowanie wizyt ministra w ośrodkach akademickich

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek podsumował w środę na konferencji prasowej w siedzibie resortu swoje spotkania w 16 ośrodkach akademickich w Polsce. W spotkaniach wzięło udział 360 rektorów i tysiące studentów.

„Z tych spotkań wniosek jest jeden: ustawa (o szkolnictwie wyższym – PAP) musi zostać znowelizowana” – powiedział minister.

Plany nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym

Dodał, że w lipcu resort chciałby przedstawić projekt nowej ustawy. „Będą to propozycje wynikające wprost z tych naszych wizyt i z tego, co słyszeliśmy na tych spotkaniach” – zapewnił Dariusz Wieczorek. I zapowiedział, że kolejną kwestią, którą zajmie się resort, będą „rewolucyjne” zmiany w systemie ewaluacji uczelni.

„Od września nowi rektorzy, którzy obejmą swoje funkcje, pewnie będą mieli też takie zadanie, żeby rozpocząć poważną dyskusję o sposobie ewaluacji” – poinformował szef MNiSW.

Podniesienie jakości kształcenia i równość szans

Zaznaczył, że kluczowym elementem nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym będzie podniesienie jakości kształcenia na polskich uczelniach.

Kolejne kwestie poruszane przez uczestników spotkań, jak mówił minister, dotyczyły równości szans w studiowaniu.

Status studiów doktoranckich i elastyczność stypendiów

„Musimy uporządkować status studiów doktoranckich” – dodał Wieczorek.

Zwrócił uwagę na to, że dla studentów liczą się też sprawy bytowe. „To kwestia urealniania stypendiów socjalnych. (…) Rektorzy chcieliby większej elastyczności, jeżeli chodzi o możliwość udzielania stypendiów studentom. I to niekoniecznie muszą być stypendia za wyniki w nauce albo stypendia socjalne, ale za działalność kulturalną, za działalność społeczną; po to, żeby tych studentów, którzy taką aktywność wykazują, nagradzać” – wyjaśnił.

Plany budowy i remontów akademików

Szef resortu nauki mówił też o planach budowy i remontów akademików. Ministerstwo chce, by środki na ten cel pochodziły z Funduszu Dopłat dla samorządów na budowę mieszkań komunalnych. Fundusz miałby być zwiększony z 1 do 5 mld zł, a na akademiki trafiałoby 10 proc. tej kwoty.

„Chciałbym, żeby po czterech latach kadencji tego rządu program budowy akademików był wielkim sukcesem ministerstwa nauki” – przyznał minister.

Współpraca nauki z biznesem

Minister wspomniał o kwestii współpracy nauki z biznesem i wykorzystywania wyników badań naukowych w przemyśle. „Jest potrzeba, żeby wprowadzać takie mechanizmy ustawowe, żeby ułatwiać współpracę pomiędzy przemysłem a uczelniami” – uważa Wieczorek.

Przypomniał, że ministerstwo nauki wspiera działania związane z konsolidacją uczelni.

Konsolidacja uczelni i mechanizmy wsparcia

"Nie ma powodu, by w jakimkolwiek mieście uniwersyteckim czy innym funkcjonowały dwa uniwersytety (...) Biorąc pod uwagę tę zmniejszająca się liczbę studentów, trzeba dzisiaj próbować się konsolidować. Będą zapisy ustawowe, które będą ułatwiały proces konsolidacyjny. Natomiast już w tej chwili obowiązuje rozporządzenie ministra, w którym jest wpisane, że w przypadku podjęcia decyzji przez senaty uczelni o konsolidacji, połączeniu - zwiększamy o 10 proc. subwencję dla tychże uczelni" - mówił minister.

Zapewnił, że w tej sprawie nie będzie „żadnego przymusu”. „Musimy stworzyć mechanizm, który będzie pozwalał na to, żeby było to korzystne” – zaznaczył.

Wykorzystanie funduszy europejskich

Przedstawicieli środowiska akademickiego na spotkaniach z ministrem interesowały też kwestie związane z wykorzystaniem funduszy europejskich. Dariusz Wieczorek przedstawił związany z tym projekt resortu: „Chcielibyśmy, aby od 2027 roku oprócz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych w 16 województwach równolegle funkcjonowało 16 programów badawczo-rozwojowych. (…) Byłyby to dedykowane środki na badania i rozwój, wspieranie uczelni wyższych”.

Zdaniem ministra spotkania w 16 województwach były pierwszymi, w których uczestniczyli przedstawiciele uczelni publicznych i niepublicznych. „Stawiamy na współpracę w środowisku. Stawiamy na efektywność wykorzystania bazy laboratoryjnej, bazy technicznej, która jest na wszystkich uczelniach” – powiedział i dodał, że widział, jak w niektórych uczelniach laboratoria za dziesiątki milionów z publicznych środków już popołudniami świecą pustkami.

Efektywność wykorzystania bazy laboratoryjnej

„Przestańmy już dzisiaj dyskutować o budowie kolejnych obiektów, często zupełnie niepotrzebnych. Spróbujmy zobaczyć, czy w uczelniach, które są na danym terenie, nie ma już tej bazy, nie ma już tego sprzętu. Współpracujmy” – namawiał Wieczorek.(PAP)

Anna Bugajska

abu/ bar/