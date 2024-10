Nowa moda wśród polskiej młodzieży niepokoi nie tylko nauczycieli, ale i lekarzy. W szkołach pojawiła się używka, której działanie przypomina papierosy, ale sposób użycia jest bardziej dyskretny i podstępny. Dowiedz się, co tak niepokoi ekspertów i jak rodzice mogą rozpoznać, że ich dziecko uzależnia się.

Snusy, czyli woreczki nikotynowe, zyskują popularność wśród młodzieży, co budzi poważne obawy nauczycieli, lekarzy i rodziców. Chociaż często reklamowane są jako alternatywa dla tradycyjnych papierosów, mogą być równie niebezpieczne. Dowiedz się, jakie zagrożenia niosą snusy i co planuje rząd, aby z nimi walczyć.

Nowa używka w szkołach. Co to są snusy i jak działają?

Snusy to małe woreczki zawierające nikotynę, które wkłada się między dziąsło a wargę. Produkt ten występuje w różnych smakach i stężeniach nikotyny, a jedno opakowanie może kosztować nawet 30 zł. Z uwagi na łatwość dyskretnego użycia, snusy zyskują na popularności, zwłaszcza wśród młodych ludzi.

Ważne cechy snusów:

są bezwonne i nie zostawiają śladów na zębach czy ubraniach;

dostępne są w różnych smakach, m.in. miętowym, bananowym, jagodowym;

jedno opakowanie zawiera zazwyczaj 20–22 woreczki, z różnym stężeniem nikotyny.

Snusy - jakie skutki zdrowotne powodują?

Lekarze ostrzegają, że snusy mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Nikotyna przenika do organizmu przez dziąsła, co może wywoływać mrowienie, a w dłuższym okresie prowadzić do chorób jamy ustnej i przyzębia.

Możliwe konsekwencje zdrowotne:

choroby dziąseł i przyzębia;

ryzyko uzależnienia fizycznego i psychicznego;

wpływ na rozwój układu nerwowego u młodych osób.

Snusy w szkołach. Reakcja szkół i instytucji

Nauczyciele w wielu szkołach, m.in. w Krakowie, zauważyli wzrost zainteresowania snusami wśród uczniów. Pedagodzy alarmują rodziców, aby zwrócili uwagę na nowe formy uzależnień. Produkt można kupić bez problemu w internecie, co dodatkowo zwiększa zagrożenie.

Szkoły i instytucje starają się zwalczać problem i podejmują różne kroki ku temu: wysyłają ostrzeżenia do rodziców, edukują uczniów o szkodliwości snusów, czy też współpracują z samorządami i lokalnymi służbami w celu zwiększenia świadomości na temat zagrożeń.

Rządowe zakaże sprzedaży snusów?

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało nowelizację przepisów, które zakazywałyby sprzedaży syntetycznych woreczków z nikotyną. Dotychczas w Polsce zakazane były jedynie snusy zawierające tytoń, ale teraz planowane jest objęcie zakazem również produktów z syntetyczną nikotyną. Rząd podkreśla konieczność ochrony młodzieży przed uzależnieniem.

Planowane zmiany w prawie:

zakaz sprzedaży snusów z syntetyczną nikotyną ;

; nowe regulacje dotyczące sprzedaży e-papierosów ;

; dalsze działania edukacyjne mające na celu uświadamianie młodzieży i rodziców o zagrożeniach.

Edukacja zdrowotna w szkołach

Resort edukacji w odpowiedzi na problem zapowiedział wprowadzenie nowego przedmiotu – edukacji zdrowotnej. Ma on pojawić się w programie nauczania od przyszłego roku szkolnego, obejmując uczniów klas 4–8 oraz liceów. Przedmiot ten ma na celu uświadamianie młodzieży o zdrowiu psychicznym i fizycznym, a także o zagrożeniach związanych z używkami.

Edukacja zdrowotna obejmie:

lekcje na temat zagrożeń związanych z używaniem nikotyny;

tematy związane ze zdrowiem psychicznym i fizycznym;

promocję zdrowego stylu życia.

Snusy, mimo że reklamowane jako bezpieczniejsza alternatywa dla papierosów, stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza młodzieży. Rząd zapowiada zmiany w prawie, mające na celu ograniczenie dostępu do tych produktów, a szkoły intensyfikują działania edukacyjne. Kluczową rolę w walce z tym problemem odgrywają również rodzice, którzy muszą być czujni i świadomi zagrożeń.