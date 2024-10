Czekasz w długiej kolejce na wyjazd do sanatorium? Istnieje sposób, aby znacznie skrócić czas oczekiwania i wyjechać na kurację, która nie tylko poprawi stan zdrowia, ale może też pomóc w zachowaniu zdolności do pracy. Dowiedz się, kto ma szansę na szybszy wyjazd, bez czekania latami w kolejce.

Wyjazdy do sanatorium kojarzą się głównie z kuracjami w ramach NFZ, ale warto wiedzieć, że istnieje także możliwość wyjazdu w ramach prewencji rentowej, organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). To forma rehabilitacji zdrowotnej, której celem jest zapobieganie utracie zdolności do pracy. Wyjazdy te są skierowane do osób, które mogą uniknąć renty poprzez odpowiednie leczenie i rehabilitację.

Sanatorium 2024. Czym jest prewencja rentowa ZUS?

Prewencja rentowa to działanie ZUS mające na celu zapobieganie konieczności przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy poprzez rehabilitację leczniczą. Wyjazdy do sanatorium organizowane w ramach tej prewencji są w pełni finansowane przez ZUS i mają na celu przywrócenie lub poprawę zdolności do pracy u osób zagrożonych jej utratą. Warto podkreślić, że świadczenie to opiera się na ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 68 ust. 1 pkt 3), która umożliwia ZUS organizowanie rehabilitacji leczniczej.

Na czym polega prewencja rentowa:

rehabilitacja trwa zwykle 24 dn i i odbywa się w wyspecjalizowanych ośrodkach;

i i odbywa się w wyspecjalizowanych ośrodkach; pacjenci mają zapewnione zabiegi fizykoterapeutyczne, kinezyterapeutyczne i inne odpowiednie do ich stanu zdrowia;

fizykoterapeutyczne, kinezyterapeutyczne i inne odpowiednie do ich stanu zdrowia; ZUS pokrywa pełny koszt pobytu, w tym zakwaterowanie, wyżywienie oraz leczenie.

Komu przysługuje wyjazd do sanatorium w ramach prewencji rentowej?

Wyjazd do sanatorium w ramach prewencji rentowej nie jest dostępny dla wszystkich ubezpieczonych. Aby skorzystać z tej formy rehabilitacji, należy spełnić określone warunki.

Kryteria, jakie trzeba spełnić:

osoba musi być ubezpieczona w ZUS (np. pracownik, przedsiębiorca);

istnieje ryzyko, że w najbliższym czasie osoba ta straci zdolność do pracy, ale leczenie lub rehabilitacja mogą temu zapobiec;

wymagane jest skierowanie na rehabilitację od lekarza prowadzącego, który współpracuje z ZUS.

Jakie schorzenia możesz rehabilitować w sanatoriach?

Osoba pracująca może być skierowana do sanatorium na rehabilitację w systemie stacjonarnym w przypadku schorzeń:

narządu ruchu,

narządu ruchu po wypadku (wczesna rehabilitacja powypadkowa),

układu krążenia,

układu oddechowego,

psychosomatycznych,

onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego,

narządu głosu.

Szybszy wyjazd do sanatorium. Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby rozpocząć proces ubiegania się o wyjazd do sanatorium w ramach prewencji rentowej, konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów.

Dokumenty, które trzeba złożyć:

skierowanie na rehabilitację od lekarza orzecznika ZUS;

formularz N-9 wypełniony przez lekarza, który opisuje stan zdrowia pacjenta;

dokumentacja medyczna potwierdzająca dolegliwości i potrzebę rehabilitacji.

Po złożeniu dokumentów lekarz orzecznik ZUS ocenia, czy dana osoba kwalifikuje się do rehabilitacji w ramach prewencji rentowej. Decyzja o skierowaniu na rehabilitację jest bezpłatna.

Ile trwa pobyt w sanatorium i jakie są koszty?

Rehabilitacja w sanatorium w ramach prewencji rentowej trwa standardowo 24 dni. Czas ten może być jednak wydłużony w uzasadnionych przypadkach, jeśli lekarz uzna, że pacjent potrzebuje dłuższego leczenia.

Zasady pobytu w sanatorium:

pobyt obejmuje 24 dni, w trakcie których pacjent korzysta z różnych zabiegów rehabilitacyjnych;

zabiegi obejmują m.in. fizykoterapię (ciepłolecznictwo, krioterapia, hydroterapia, leczenie polem elektromagnetycznym czy ultradźwiękami, laseroterapia bądź masaż), hydroterapię, masaże czy ćwiczenia indywidualne;

pacjent nie ponosi żadnych kosztów za pobyt – ZUS pokrywa pełny koszt rehabilitacji

na czas rehabilitacji nie trzeba brać urlopu, lekarz wypisze zwolnienie lekarskie.

Ile trzeba czekać na wyjazd do sanatorium? Terminy

Czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium w ramach prewencji rentowej zależy od liczby złożonych wniosków i dostępnych miejsc w ośrodkach rehabilitacyjnych. Zwykle wynosi od kilku tygodni do kilku miesięcy. Jest to znacznie krótszy czas w porównaniu do oczekiwania na sanatorium w ramach NFZ, gdzie czas oczekiwania często sięga nawet dwóch lat.

Porównanie terminów oczekiwania:

prewencja rentowa ZUS : zwykle od kilku tygodni do kilku miesięcy;

: zwykle od kilku tygodni do kilku miesięcy; sanatorium NFZ: czas oczekiwania może wynosić od 12 do 24 miesięcy.

Do których sanatoriów można wyjechać w ramach prewencji rentowej?

Jeśli chcemy skorzystać z rehabilitacji w ramach prewencji rentowej z ZUS, to możemy wyjechać do wybranego, wskazanego sanatorium czy uzdrowiska. Nie ma możliwości swobodnego wyboru. ZUS zawarł umowy w 2024 r. z kilkudziesięcioma ośrodkami. Ich listę możesz pobrać, klikając poniżej:

Wykaz ośrodków - sanatorium w ramach prewencji rentowej ZUS 2024 pobierz plik

Ilu pacjentów korzysta z prewencji rentowej?

Liczba osób korzystających z wyjazdów do sanatorium w ramach prewencji rentowej stale rośnie. Według danych ZUS, w 2023 roku z tej formy rehabilitacji skorzystało około 100 tysięcy osób. Jest to forma wsparcia, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem, zwłaszcza w kontekście długiego oczekiwania na wyjazdy w ramach NFZ.

Dane dotyczące prewencji rentowej:

w 2022 roku liczba osób skierowanych na rehabilitację wynosiła 95 tysięcy;

w 2023 roku liczba ta wzrosła do około 100 tysięcy.

Sanatorium w ramach prewencji rentowej - podsumowanie

Wyjazd do sanatorium w ramach prewencji rentowej to doskonałe rozwiązanie dla osób, które z powodu pogarszającego się zdrowia mogą stracić zdolność do pracy. Dzięki szybkiej rehabilitacji mogą one uniknąć konieczności przejścia na rentę i kontynuować karierę zawodową. Czas oczekiwania na wyjazd w ramach ZUS jest znacznie krótszy niż w przypadku NFZ, a pacjenci nie ponoszą żadnych kosztów związanych z leczeniem. Warto skorzystać z tej formy wsparcia, zwłaszcza że liczba miejsc w sanatoriach w ramach prewencji rentowej stale rośnie.