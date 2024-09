Wprowadzenie możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę przez nauczycieli zmienia ich sytuację jeśli chodzi o możliwość skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. Można z niego skorzystać nie później niż rok przed nabyciem praw do emerytury..

Urlop dla poratowania zdrowia - zasady

Nauczyciele mogą skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia:

choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub

choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub

na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową

Dyrektor szkoły udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, jeśli jest:

zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć

zatrudniony na czas nieokreślony,

po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć

Urlop dla poratowania zdrowia trwa maksymalnie rok .

Ograniczone prawo do urlopu dla poratowania zdrowia mają nauczyciele, którym do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok.

Ważne Urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.

Nowa emerytura dla nauczycieli

Od 1 września 2024 roku nauczyciele mogą skorzystać z nowej emerytury. Mogą z niej skorzystać osoby, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, ale spełniają kilka warunków. Przede wszystkim jest to kryterium wieku. Na nową emeryturę nauczycielską mogą przejść, począwszy od:

1 września 2024 r. - nauczyciele urodzeni przed 1 września 1966 r.;1 września 2025 r. - nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1966 r., a przed 1 września 1969 r.;1 września 2026 r. - nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1969 r. -

- jeśli mają okres składkowy, wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć,

Warunki wymagane do nabycia uprawnień do nowej emerytury nauczycielskiej są takie same dla kobiet i mężczyzn.

Urlop dla poratowania zdrowia a nowa emerytura

O urlop dla poratowania zdrowia w kontekście nowej emerytury pytała w interpelacji posłanka Sylwia Bielawska. Odpowiadający jej sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Henryk Kiepura potwierdził, że rodzaj emerytury nie ma wpływu na korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia.

"Należy podkreślić, że w świetle ww. przepisów, ograniczenie możliwości skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia lub czasu jego trwania nie jest związane z rodzajem emerytury, z jakiej może skorzystać nauczyciel. Nie ma zatem znaczenia, czy nauczyciel nabył prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej w trybie art. 88 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, na zasadach ogólnych po przekroczeniu powszechnego wieku emerytalnego czy też nabędzie prawo na mocy art. 88a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela. Powyższe stanowisko potwierdził Sąd Najwyższy - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych w wyroku z dnia 26 marca 2007 r. I PK 262/06." - czytamy w treści odpowiedzi.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że nauczyciel ma prawo, po spełnieniu określonych w art. 73 ustawy – Karta Nauczyciela warunków, do urlopu dla poratowania zdrowia do czasu spełnienia przez niego warunków do przejścia na emeryturę bez względu na jej rodzaj.

Oznacza to, że nauczycieli urodzone przed 1 września 1966 nie mogą już skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, nawet jeśli chcą pracować w szkole do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.