To iście rewolucyjna zmiana. Funkcjonujące od prawie dwóch dekad rozwiązanie znika z polskich szkół. Wraz z nowym rokiem szkolnym w życie wchodzi znowelizowane Rozporządzenie w sprawie oceniania. Zmienia ono zasady dotyczące oceny z religii i etyki w odniesieniu do średniej ocen. Czy oceny z tych przedmiotów będą wliczane do średniej ocen?

Ocena z religii na liście 100 Konkretów KO

Kwestia wliczania oceny z religii do średniej ocen od dawna wywoływała gorące dyskusje, zarówno ze strony zwolenników, jak i przeciwników tego rozwiązania. Do tego stopnia, że znalazła się na liście deklarowanych przez KO 100 konkretów na 100 dni. Była konkretem nr 17, który został zrealizowany, efektem czego jest znowelizowane Rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Nietrafiony pomysł Giertycha

Wliczanie oceny z religii do średniej ocen praktykowane było przez prawie dwie dekady.

– Ministrem, który spowodował, że ocena z religii była wliczana do średniej ocen, był Roman Giertych. Już w czasie, gdy zmiana ta była wprowadzana, pomysł ten krytykowano. Ocena z religii stała się bowiem łatwym środkiem do podniesienia średniej ocen, docenianym zwłaszcza przez uczniów szkół średnich i jakkolwiek nie dysponuję żadnymi badaniami na ten temat, to jednak odważę się postawić tezę, że sporo uczniów uczęszczało do tej pory na religię właśnie z tego powodu – zauważa w rozmowie z Gazetą Prawną Michał Łyszczarz, autor komentarza do ustawy o systemie oświaty, ekspert z zakresu prawa oświatowego i samorządu terytorialnego.

Ocena z religii – nowelizacja rozporządzenia

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 22 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych wprowadza istotne zmiany w tym zakresie. Zgodnie z ideą autorów nowelizacji, ocena z religii, podobnie jak ocena z etyki, powinna zostać wykluczona ze świadectw szkolnych. "Zajęcia religii (etyki) są dobrowolne, zatem rodzic lub pełnoletni uczeń może zdecydować w każdej chwili o rozpoczęciu uczęszczania przez ucznia na lekcje religii (etyki) lub zrezygnować z uczestnictwa w tych zajęciach. W związku z tym, że zajęcia religii i etyki nie są zajęciami, na które uczeń jest obowiązany uczęszczać, nieuzasadnione jest, aby roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z tych zajęć miała wpływ na średnią uzyskanych ocen" – stwierdzono w uzasadnieniu do projektu zmian tej regulacji.

Ocena z religii – zmiany od 1 września

Od 1 września 2024 r. wejdzie w życie wspomniane wyżej rozporządzenie w sprawie oceniania. Nowe brzmienie uzyskały § 18 ust. 2 i § 19 ust. 2 wspomnianego aktu, z których treści znika religia i etyka.

– Nowelizacja zmienia zasady klasyfikacji w taki sposób, iż do średniej ocen nie będą już wliczane oceny z religii lub etyki – wyjaśnia Michał Łyszczarz.

Ekspert: "To był najprostszy sposób na podwyższenie średniej"

Jak zauważa ekspert, to niezwykle istotna zmiana, może bowiem wpłynąć na liczbę promocji z wyróżnieniem.

– Średnia ma wpływ na ewentualną promocję do wyższej klasy z wyróżnieniem. Wskazuje na to § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Zgodnie z tym przepisem, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. Do tej pory dobra ocena z religii była najprostszym sposobem na podwyższenie średniej i uzyskanie promocji z wyróżnieniem– zauważa Michał Łyszczarz.