Bon energetyczny to w tym roku nawet 1200 zł wsparcia. Ma on wesprzeć około 3,5 miliona gospodarstw domowych. Wnioski o to jednorazowe świadczenie można składać od 1 sierpnia. Resort środowiska opublikował liczący 11 stron wzór wniosku o bon energetyczny. Gdzie można go znaleźć?