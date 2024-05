Już za kilka dni, 7 maja rozpoczynają się egzaminy maturalne 2024. Przed maturzystami ostatnie powtórki. Co trzeba zrobić, aby zdać maturę? Znaczenie ma zarówno liczba egzaminów, do których się przystąpi, jak i progi punktowe.

Co zrobić, by zdać maturę w 2024 roku?

Co trzeba zrobić, by zdać maturę i otrzymać świadectwo w 2024 roku? Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna konieczne jest przystąpienie do wszystkich obowiązkowych egzaminów. Wymagane prawnie są egzaminy z języka polskiego oraz obcego w części ustnej, a także z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego w części pisemnej. Należy z nich uzyskać co najmniej 30 proc. punktów (zarówno w części ustnej, jak i pisemnej).

Ponadto trzeba przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu dodatkowego. W tym jednak przypadku nie ma określonego progu zaliczeniowego. Co ważne, do tego dodatkowego egzaminu maturalnego nie musi przystępować osoba, która posiada dokument zaświadczający uzyskanie dyplomu zawodowego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika.

Obowiązkowe egzaminy na maturze 2024

Każdy absolwent szkoły średniej zdający egzamin maturalny musi w 2024 roku obowiązkowo przystąpić do egzaminu:

ustnego z języka polskiego;

ustnego z języka obcego nowożytnego;

pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym;

pisemnego z matematyki na poziomie podstawowym;

pisemnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;

pisemnego z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym (absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych muszą przystąpić do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym).

Maturzyści, który są absolwentami szkół lub oddziałów w językiem nauczania mniejszości narodowych muszą obowiązkowo przystąpić również do egzaminu ustnego oraz pisemnego (na poziomie podstawowym) z języka tej mniejszości.

Matura 2024: Terminy

W 2024 roku matury trwają od 7 do 25 maja 2024 roku. Część pisemna odbędzie się między 7 a 24 maja, natomiast część ustna od 11 do 16 maja oraz od 20 do 25 maja.

Dostępne są również terminy dodatkowe, które przeznaczone są dla tych absolwentów, którzy nie mogli – z udokumentowanych przyczyn zdrowotnych lub losowych – pojawić się na egzaminie w majowym terminie i uzyskali zgodę dyrektora OKE na nowy termin. Część pisemna odbędzie się od 3 do 17 czerwca 2024 roku, natomiast część ustna od 10 do 12 czerwca.

Egzaminy poprawkowe 2024: Kiedy można poprawić maturę?

W przypadku osób, które w maju lub czerwcu przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych i nie zdały jednego z nich w części ustnej lub pisemnej, możliwe jest przystąpienie do egzaminu poprawkowego. Część ustna odbędzie się 21 sierpnia 2024 roku, natomiast część pisemna dzień wcześniej – 20 sierpnia.

Kiedy świadectwa maturalne 2024?

W przypadku osób, które przystąpią do egzaminów maturalnych w majowych lub czerwcowych terminach i zdadzą je, świadectwa otrzymają 9 lipca 2024 roku. W przypadku korzystania z terminów poprawkowych, świadectwa zostaną wydane 10 września 2024 roku.