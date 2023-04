Reklama

Co ważne, nową maturę w 2023 roku będą zdawać uczniowie liceów ogólnokształcących, ale uczniowie techników również przed nią nie uciekną. Choć w 2023 roku będą oni przystępować do starej matury, czyli egzaminu w "Formule 2015", to rok później, w 2024 na nich też czeka egzamin w "Formule 2023". Dlatego też warto, by wszyscy mieli świadomość zmian, jakie zostały wprowadzone.

Matura 2023, czyli nowy egzamin w "Formule 2023”

Na nową maturę składa się w sumie sześć egzaminów - cztery ustne i dwa pisemne.

Pisemne egzaminy na maturze 2023:

egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎

egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎

egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎

egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym)

Ustne egzaminy na maturze 2023

egzamin z języka polskiego

egzaminu z języka obcego nowożytnego

Warunki zdania matury 2023

Uczeń, który chce zdać egzamin maturalny musi przystąpić do sześciu, powyżej wymienionych egzaminów.

Z dwóch egzaminów ustnych, języka polskiego oraz języka obcego, musi uzyskać co najmniej 30 proc. Punktów.

Z trzech egzaminów pisemnych - języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego, musi uzyskać co najmniej 30 proc. Punktów.

(Na maturze 2023 próg zaliczenia w przypadku egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym nie jest jeszcze określony. Od 2025 roku będzie on jednak wynosił 30 proc.).

Matura 2023 – co się zmieniło?

Czas pisemnego egzaminu z języka polskiego został wydłużony do 240 minut

Czas egzaminu maturalnego z matematyki również został wydłużony. Ten egzamin potrwa 180 minut.

Liczba otwartych zadań maturalnych z matematyki została zwiększona.

Egzamin z języka polskiego na maturze w 2023 roku będzie się składał z trzech części:

język polski w użyciu, czyli czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad języka, posługiwanie się poprawną polszczyzną, notatka syntetyzująca);

test historycznoliteracki, czyli znajomość problematyki lektur obowiązkowych;

Wypracowanie, czyli dłuższa wypowiedź pisemna na jeden z dwóch tematów do wyboru.

(Nie zmienił się czas trwania egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego. Ten egzamin w 2023 będzie trwał dokładnie tyle samo czasu, co trwał w 2022, czyli 120 minut.)

Wyniki z matury 2023

Maturzyści, którzy przystąpią do matury w 2023 roku, wyniki egzaminów poznają 7 lipca.