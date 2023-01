Choć prace nad tegoroczną ustawą budżetową nie zostały jeszcze zakończone (Senat wniósł do niej poprawki, na najbliższym posiedzeniu ma je rozpatrzyć Sejm), projekt dostosowuje wysokość płac do określonej w budżecie koty bazowej. Została ona ustalona na 3981,55 zł i – jak podkreślają autorzy rozporządzenia – gwarantuje wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli o 7,8 proc. w stosunku do obowiązujących od 1 września 2022 r.