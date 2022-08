Celem skrócenia ścieżki kariery pedagogów jest – jak wskazuje ustawodawca – szybszy wzrost wynagrodzeń. Uznano, że nadmierna liczba stopni awansu zawodowego, którym zostały przyporządkowane stawki średniego wynagrodzenia oraz minimalne stawki pensji zasadniczej, niekorzystnie wpływa na poziom zarobków nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole , co może zniechęcać do pracy w tym zawodzie. Jednocześnie wszczęcie postępowania na stopień nauczyciela kontraktowego po odbyciu zaledwie dziewięciomiesięcznego stażu uznano za przedwczesne, gdyż stwierdzono, że w tak krótkim okresie pedagog nie jest w stanie nabyć określonych umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu. Kolejna rewolucyjna zmiana dotyczy stażu, którego odbycie było dotychczas warunkiem awansu. Zdaniem ustawodawcy obowiązek m.in. opracowywania planów rozwoju zawodowego oraz przygotowywania sprawozdań z ich realizacji tworzył wiele niepotrzebnych i pracochłonnych formalności. Od września, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1730; dalej: KN), nauczyciel, w celu uzyskania kolejnych stopni awansu zawodowego, nie będzie już odbywał sformalizowanych staży, rozdzielonych okresami przepracowania.