Część rządów podnosi pensje, to jednak nie wystarcza, by zachęcić nauczycieli. We Francji sytuacja jest bezprecedensowa – opublikowane na początku lipca wyniki rekrutacji do szkół ujawniły głęboki kryzys: 17 proc. stanowisk nie zostało obsadzonych. Dla porównania rok wcześniej braki wynosiły ok. 5 proc. Ministerstwo Edukacji nie ukrywa, że sytuacja jest dramatyczna. Największe braki są w nauczaniu języka niemieckiego czy języków starożytnych (greki i łaciny) – sięgają 50 proc. Rok temu luka nauczycielska wynosiła 20–30 proc. Brakuje też nauczycieli przedmiotów ścisłych.