Formalnie o organizacji nowego roku szkolnego decyduje się najpóźniej do końca maja. W wakacje zwykle dokonywano drobnych zmian organizacyjnych. W tym roku jest inaczej. Dużo zmian w prawie, brak nauczycieli i uczniowie z Ukrainy sprawiają, że wiele placówek musi niemal na nowo tworzyć arkusze organizacyjne. Potrzebne są kolejne klasy i większy wymiar zatrudnienia nauczycieli. Dodatkowym kłopotem jest zwiększenie tzw. limitu nauczycieli specjalistów.

Z sondy DGP wynika, że dyrektorzy placówek oświatowych w aneksach do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2022/2023 wprowadzają głównie zmiany związane z zatrudnianiem psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych. Minimalny wymiar ich godzin wprowadziła ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1116).

– Zaledwie 10 proc. szkół i przedszkoli zapewnia wymagany minimalny limit. Na szczęście z resortu edukacji płynie sygnał, że jeśli dyrektorzy nie znajdą tych specjalistów – a większości się to nie uda, bo nie ma ich na rynku – to nic wielkiego się nie stanie – uspokaja Ewa Tatarczak, przewodnicząca Związku Zawodowego Rada Poradnictwa z poradni w Białej Podlaskiej.

– W arkuszach z maja dyrektorzy wykazali wakaty z fizyki, geografii, matematyki. Potrzebujemy surdopedagoga (osoba mająca kwalifikacje uprawniające do pracy z osobami z uszkodzeniami słuchu – red.), tyflopedagoga (osoba zajmująca się edukacją, terapią i rehabilitacją osób niewidomych i niedowidzących – red.), osoby, która ukończyła pedagogikę leczniczą, neurologopedy, logopedy, terapeuty pedagogicznego. Brakuje nam nauczycieli przedmiotów zawodowych, w tym informatyka programisty, nauczyciela przedmiotów elektrycznych i elektronicznych – wylicza Zbigniew Bury, dyrektor wydziału edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa.

Brak odpowiednich specjalistów w szkołach potwierdzają też inne samorządy. Podkreślają, że to ogromny problem organizacyjny.

– Już od kilku lat w całej Polsce brakuje nauczycieli. Wiele osób decyduje się odejść na emeryturę lub przekwalifikowuje się i odchodzi z zawodu. A zainteresowanie zawodem wśród młodych ludzi jest coraz mniejsze. Dlatego bardzo dużo nauczycieli pracuje w godzinach ponadwymiarowych – mówi Monika Dubec z Urzędu Miasta we Wrocławiu.

– W związku ze zwiększoną liczbą oddziałów klas pierwszych w szkołach ponadpodstawowych mamy problem z zabezpieczeniem kadry do nauczania przedmiotów zawodowych – przyznaje Halina Gawin-Majewska, dyrektor wydziału oświaty, kultury i sportu w Urzędzie Miasta Legnicy.

Do problemu braku specjalistów dochodzą też niewystarczające nakłady finansowe na edukację. – Zwiększenie liczby etatów w szkołach i przedszkolach spowoduje większe finansowe obciążenie samorządów – wskazuje Małgorzata Węgiel-Wnuk z urzędu miasta w Bytomiu.

Dyrektorzy i organy prowadzące narzekają, że wciąż nie ma rozporządzeń do uchwalonych ustaw, co utrudnia im działania, bo nie ma podstawy prawnej do dokonywania określonych zmian.